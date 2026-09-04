Emekli ve memura kazandıracak süreci anlattı: TÜİK'i yargıya taşıyan hakim yeni adımını açıkladı

TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı ve kamu çalışanları ile emeklilerin yoksullaşmasına yol açtığı iddiasıyla hukuki mücadele başlatan emekli Danıştay Hakimi Önder Tekin, Türkiye’de iç hukuk yollarının tükenmesinin ardından konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıdı.

AİHM'den gelecek karara göre emekli ve memura nefes aldıracak yıllardır yaşanan hak kaybının iadesini başlatacak süreci anlattı.

TÜİK'İ YARGIYA TAŞIYAN HAKİM YENİ ADIMINI AÇIKLADI

Evrensel’den Kübra Kırımlı’nın haberine göre Tekin, AİHM’den çıkacak olası bir hak ihlali kararının enflasyon verilerini yeniden inceleme sürecini başlatacağını ve memur ile emeklilerin hak kayıplarını giderebileceğini vurguladı.

Tekin, son 5-6 yıldır TÜİK verilerinin düşük gösterilmesinin bilinçli bir siyasi iktidar politikası olduğunu ifade etti.

Toplu sözleşme gereği enflasyon farkının maaşlara yansıtılması gerektiğini hatırlatan emekli hakim, açıklanan düşük oranlar nedeniyle milyonlarca çalışanın alım gücünün eridiğini belirtti.

Hak kaybının tespiti amacıyla Ocak 2022'de Danıştayda dava açtığını aktaran Tekin, Danıştay’ın görevsizlik kararı vererek dosyayı Ankara İdare Mahkemesine yönlendirdiğini söyledi. Ancak İdare Mahkemesinin ve ardından istinaf başvurusunu reddeden Bölge İdare Mahkemesinin, konunun esasına girmeden ve bilirkişi incelemesi yaptırmadan davayı usulden reddettiğini dile getirdi.

EMEKLİ VE MEMURA KAZANDIRACAK SÜRECİ ANLATTI

İç hukuk sürecinde son olarak 2023 yılında Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunduğunu belirten Tekin, dosyasının yaklaşık 3 yıl (1000 gün) bekletildikten sonra Mayıs 2026’da karara bağlandığını bildirdi.

AYM komisyonunun başvuruyu kabul edilemez bulmasının ardından AİHM’ye başvurusunu tamamladığını açıkladı.

Tekin, AİHM’nin hak ihlali kararı vermesi durumunda Türkiye’de davanın yeniden görüleceğini, oluşturulacak bilirkişi heyetiyle gerçek enflasyon rakamlarının ortaya çıkarılacağını ve memur ile emeklilerin geçmişe dönük hak kayıplarının telafi edilerek sürecin bir emsal oluşturacağını vurguladı.

Tekin, “Dava yeniden görülür. Bu kez gerçek enflasyon rakamları ortaya çıkar. Memur ve emeklilerin de yıllardır alamadıkları yüz binlerce lirayı bulan hak kayıpları ortadan kalkar ve bir nebze de olsa nefes alırlar diye düşünüyorum. Tabii bundan sonra da hiçbir siyasi iktidar gerçek enflasyon rakamlarını gizlemek yoluna tevessül etmez. Bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum” diye konuştu.