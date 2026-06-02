Emekçiye büyümeden yine pay yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5, geçen yılın son çeyreğine göre ise yüzde 0,1 büyüdü. Ekonomi büyürken emeğin milli gelirden aldığı pay geçen yıla göre sabit kaldı.

EMEĞİN PAYI YERİNDE SAYDI

Bu yılın ilk çeyreğinde işgücü ödemeleri yüzde 35,9 arttı. Bu artışta yüksek enflasyon kaynaklı olarak işçi, memur ve emekli aylıklarına yapılan artışlar etkili oldu. İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 42,7 ile geçen yılki seviyede kaldı. Türkiye geçen yılı yüzde 3,6 büyümeyle kapatırken kişi başına düşen milli gelir 18 bin 40 dolara çıkmıştı. Yıllıklandırılmış hesapla bu yılın ilk çeyreğinde ise kişi başına milli gelirin 18 bin 500 dolara yükseldiği tahmin ediliyor.

SEKTÖREL BÜYÜMEDE BİLGİ VE İLETİŞİM ÖNDE

Sektörel bazda en hızlı büyüme yüzde 9,5 ile bilgi ve iletişim sektöründe gerçekleşti. Tarım sektörü yüzde 4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,2, finans ve sigortacılık yüzde 3,5, gayrimenkul faaliyetleri ise yüzde 3 büyüdü. Buna karşılık sanayi sektörü yüzde 0,8, imalat sanayi yüzde 1,4 küçüldü. Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetlerde yüzde 1,8 daralma yaşandı.

TÜKETİM, YATIRIM VE DIŞ TİCARET VERİLERİ

Ocak-Mart döneminde halkın nihai tüketim harcamaları yüzde 4,8, devletin tüketim harcamaları yüzde 2,1, yatırım harcamaları ise yüzde 3 büyüdü. İlk çeyrekte ihracat yüzde 12,7 küçülürken, ithalat da yüzde 2 azaldı. Üç aylık dönemde Türkiye ekonomisi dolar bazında 43 milyar dolar büyüyerek 1 trilyon 596 milyar dolardan 1 trilyon 639 milyar dolara yükseldi.