1 ay çalışan asgari ücretli 15 gün doyuyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın mayıs ayı araştırmasına göre, açlık sınırı 37 bin 655 liraya, yoksulluk sınırı ise 113 bin 845 liraya çıktı. Dört kişilik bir aile için aylık gıda alışverişi faturası bir ayda bin 342 lira arttı. Sağlık, barınma, eğitim, iletişim ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise aynı dönemde 5 bin 25 lira yükseldi.

AÇLIK SINIRI 40 BİN LİRAYA DAYANDI

Ortadoğu'daki savaşın mühimmatı ve uygulanan ekonomi programları nedeniyle ithalata bağımlı olan Türkiye'de, iklim şartlarıyla üretim azalırken, akaryakıt maliyetleri nakliyeyi katlıyor. Sözcü'nün haberine göre tüm bu etkenler mutfağa uzun bir fatura olarak yansıyor. 2026 yılı için belirlenen ücretler, temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının gerisinde kaldı. Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı, yıla girer girmez açlık sınırının altında kaldı. Mayıs ayı açlık sınırı, asgari ücreti 9 bin 850 lira aşarken, 20 bin liralık en düşük emekli aylığını neredeyse ikiye katladı.

ASGARİ ÜCRETİN 4 KATI, EMEKLİ AYLIĞININ 5,7 KATI

Yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katına, en düşük emekli aylığının ise 5,7 katına ulaştı. KAMU-AR, araştırmasında şu değerlendirmeye yer verdi:

"Yaşanan son siyasi kriz ve uygulanan ekonomik program yüzünden açlık ve yoksulluk sınırının önümüzdeki aylarda da hızla artmaya devam edeceği tahmin ediliyor."

16 GÜNLÜK BESLENMEYE BİLE YETMİYOR

Araştırmaya göre, yılın başında yüzde 27 zam yapılan asgari ücret, yüzde 18,6 oranında artırılan memur maaşları ve yüzde 12,19 artırılan emekli aylıklarının satın alma gücü yılın ilk üç ayında eridi. Asgari ücret mayıs ayında dört kişilik bir ailenin sadece 22 günlük beslenme giderini, yoksulluk sınırının ise dörtte birini zor karşılıyor. Bu yıl için 20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı, 16 günlük beslenmeye bile yetmiyor. Aile ve çocuk yardımı dahil 61 bin 890 liraya yükselen en düşük memur maaşı ise yoksulluk sınırının ancak yüzde 54'ünü karşılıyor.

ENFLASYON VERİLERİNDE TÜİK-ENAG FARKI

Bu yılın mart ayında TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 58,23, ENAG'a göre ise yüzde 112,32 olarak kaydedildi.

Şubatta TÜİK yüzde 49,22, ENAG yüzde 102,55; ocakta TÜİK yüzde 44,88, ENAG yüzde 98,90; aralık 2025'te TÜİK yüzde 41,28, ENAG yüzde 91,04; kasım 2025'te TÜİK yüzde 43,79, ENAG yüzde 92,58; ekim 2025'te TÜİK yüzde 43,62, ENAG yüzde 90,70; eylül 2025'te TÜİK yüzde 40,53, ENAG yüzde 89,10; ağustos 2025'te TÜİK yüzde 49,91, ENAG yüzde 92,98 oldu. Aylık bazda ise martta TÜİK yüzde 3,16, ENAG yüzde 6,55; şubatta TÜİK yüzde 2,77, ENAG yüzde 6,02; ocakta TÜİK yüzde 4,13, ENAG yüzde 8,77; aralık 2025'te TÜİK yüzde 2,25, ENAG yüzde 5,23; kasım 2025'te TÜİK yüzde 3,21, ENAG yüzde 6,94; ekim 2025'te TÜİK yüzde 4,12, ENAG yüzde 7,15; eylül 2025'te TÜİK yüzde 3,11, ENAG yüzde 6,69; ağustos 2025'te TÜİK yüzde 3,27, ENAG yüzde 5,42 olarak gerçekleşti.