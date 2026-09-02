Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanacak! Cevdet Yılmaz tarihi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Orta Vadeli Program (OVP) takvimini paylaştı.

ÜÇ YILLIK YOL HARİTASI MASAYA YATIRILDI

İstişare toplantısında ekonominin gelecek üç yıllık yol haritası, temel makroekonomik hedefleri, politika çerçevesi ve yapısal reform ajandasının ele alındığını belirten Yılmaz, iş dünyasının beklenti ve önerilerini dinlediklerini aktardı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlık ve kurumların katkılarıyla sürdürülen çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

6 EYLÜL'DE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırlanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı’nın detaylarının 6 Eylül Pazar günü kamuoyuna açıklanacağını duyuran Yılmaz, programın uygulama sürecinin belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edileceğini kaydetti.