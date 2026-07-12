Efsane markaların geleceği masada! Otomotiv devinde kritik süreç

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen Çin’den gelen ucuz elektrikli araç rekabeti nedeniyle düşen karlar yüzünden büyük bir krizle boğuşuyor.

TOPLANTIDAN BEKLENEN KARAR ÇIKMADI

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticilerinin arasında yer alan Volkswagen, 89 yıllık köklü geçmişine rağmen Çin’den gelen ucuz elektrikli araç rekabeti nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Şirketin CEO’su Oliver Blume liderliğindeki yönetim 9 Temmuz Perşembe günü şirketin yönetim kurulunu zorlu bir yeniden yapılanma planına ikna etmeye çalıştı ancak toplantıdan beklenen karar çıkmadı.

Reuters’ta yer alan habere göre; Avrupa ve Amerika pazarındaki hacim artışları Asya’dan gelen sert dalgayı göğüslemeye yetmedi ve üç üreticinin Çin’deki kaybı yüzde 20 barajını aştı.

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Volkswagen‘in yanı sıra BMW Audi gibi köklü otomobil markalarının da son resmi satış verileri, Çin pazarında yerel elektrikli araç üreticilerinin son dönemde sergilediği performansla birlikte alman markalarının pazar payında ciddi bir erimeye sebep olduğunu ortaya koydu.

Volkswagen‘in küresel araç talimatları 2026’nın ikinci çeyreğinde 2025 yılının aynı dönemine oranla yüzde 8,6 azalarak 2 milyon77 bin 400 adede geriledi.

Yılın ilk altı aylık tablosuna bakıldığında ise küresel teslimatların %6,3 düşüşle 4 milyon 125 bin 700 seviyesine kadar indiği görülüyor.

Volkswagen‘in yeniden yapılanma adımının Ducati ve Lamborghini‘yi etkileyebileceği öngörüyor Financial Times'da yer verilen habere göre, şirketin danışmanları, Ducati’nin satılmasını veya Lamborghini’nin halka arz edilmesini öneriyor.