Dolar soluklana soluklana tırmanıyor

Küresel piyasalar Ortadoğu'ya odaklanırken, doların son zamanlarda güç kazanması kur üzerinde de etkili olmayı sürdürüyor.

İstanbul genelinde güne yatay bir başlangıç yapan dolar/TL, günün ilk saatlerinde 46,8390 seviyesinden işlem görüyor. Geride kalan günde oldukça dar bir aralıkta hareket eden dolar/TL, kapanışı bir önceki güne kıyasla hemen altında 46,8220 seviyesinden gerçekleştirmişti.

Piyasalarda saat 09.40 verilerine göre dolar/TL, yatay seyrini koruyarak 46,8390 seviyesinde konumlanıyor. Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanış noktasının hemen yukarısında 53,5730'dan işlem görürken, sterlin/TL ise sınırlı bir düşüş eğilimiyle 62,7130 seviyesinden alıcı buluyor. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi yüzde 0,1'lik bir yükselişle 100,9 seviyesinde yer alıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ TANSİYON PİYASALARI VURDU

Hürmüz Boğazı'nda yükselen gerilim, küresel varlık fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında 18 Haziran tarihinde imza altına alınan mutabakat zaptı sayesinde bölgede esen olumlu hava, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemilerin hedef alınmasıyla birlikte tamamen tersine döndü.

Merkezi ABD'de yer alan Axios haber sitesinin aktardığı iddialara göre İran, boğazı kullanan ticari gemilere en az iki füze gönderdi. Bu hamlenin ardından ABD tarafından bir askeri misilleme yapılmasının kuvvetle muhtemel olduğu bildirildi.

Meydana gelen bu askeri hareketlilikler, Ortadoğu coğrafyasındaki barış görüşmelerinin ne kadar hassas bir zeminde olduğunu yeniden ön plana çıkardı. Saldırıya ilişkin haber akışının hemen arkasından petrol fiyatlarında yukarı yönlü grafikler izlendi.

FED VE NATO ZİRVESİ TAKİP EDİLİYOR

Petrol fiyatlarında yaşanan bu kabarma enflasyonist riskleri yeniden tetiklerken, para piyasalarındaki güncel fiyatlamalarda merkez bankalarının faiz rotalarına yönelik radikal bir değişim kaydedilmedi. Finansal piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yıl sonuna kadar bir kez faiz artırımı yapılabileceğine dair öngörüler gücünü korumayı sürdürüyor.

Diğer taraftan bugün Ankara kentinde başlayacak olan NATO'nun 36. Liderler Zirvesi kapsamında savunma harcamaları odağında jeopolitik gelişmelere dair verilecek mesajların piyasa fiyatlamalarını etkilemesi bekleniyor.

Ekonomi analistleri, yurt içi piyasalarda hazine nakit dengesi verilerinin, yurt dışı tarafta ise Almanya'da açıklanacak sanayi üretimi ile ABD dış ticaret dengesi istatistiklerinin yakından izleneceğini ifade etti. Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin derlediği bilgilere göre piyasalarda bu veri trafiği yön tayininde etkili olacak.