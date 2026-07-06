Fren kalmadı, dolar rekor kırdı!

Piyasalarda haftanın ilk günü, döviz kurları TL karşısında yukarı yönlü başladı.

Geçtiğimiz cuma gününü yükseliş trendiyle geçiren dolar/TL, haftanın son işlem gününü bir önceki kapanış değerinin yüzde 0,2 üzerinde, 46,8030 seviyesinden noktalamıştı.

DOLAR 47 LİRAYA DOĞRU YOL ALIYOR

Dolar/TL, saat 09.25 verilerine göre yatay bir grafik çizerek 46,8220 seviyesinden işlem görüyor. Aynı zaman diliminde Euro/TL yatay hareketle 53,5160'tan, sterlin/TL ise cuma günkü kapanışına kıyasla yüzde 0,1 kayıpla 62,5080'den alıcı buluyor.

Uluslararası piyasalarda dolar endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 101 seviyesine ulaşmış durumda.

ABD'de geride kalan haftada ilan edilen istihdam istatistiklerinin, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gerçekleştirilecek faiz artışlarına yönelik tahminleri düşürmesine rağmen, bankanın sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğine dair beklentiler ağırlığını koruyor. Fed kanadındaki sıkı para politikası öngörülerinin devam etmesi, doların küresel ölçekte diğer gelişmiş para birimleri karşısında kuvvetli kalmasında rol oynuyor.

PİYASALARIN VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Analistler, pazartesi günü yurt içi piyasalarda reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporunun mercek altına alınacağını ifade etti.

Yurt dışı tarafta ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satış rakamları ile ABD genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve ISM hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun bir veri trafiğinin izleneceği belirtildi.