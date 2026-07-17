Dolar İçin Yeni Tahmin Geldi: Danske Bank'tan TL'yi İlgilendiren Kritik Rapor

Danimarka’nın en büyük finans kuruluşlarından Danske Bank, Türk Lirası’na ilişkin döviz kuru beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Banka, yayımladığı son analizde Euro, sterlin ve doların TL karşısında hem kısa hem de uzun vadede yükseliş eylemini sürdürebileceği öngörüsünde bulundu.

DANSKE BANK'TAN YENİ KUR TAHMİNLERİ

Raporda, Dolar/ TL kurunun bir ay içinde 47,80 seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtilirken, 12 aylık tahmin ise 55,50 olarak paylaşıldı.

Euro/ TL için bir aylık beklenti 55,00 seviyesinde açıklanırken, 12 aylık projeksiyon 62,20 olarak duyuruldu. Sterlin/TL tarafında ise bankanın 1 aylık tahmini 65,44 12 aylık tahmini ise 71,45 seviyesinde yer aldı.

TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI

Danske Bank, güncellenen tahminleri ile birlikte Türk Lirası üzerindeki değer kaybı baskısının devam edeceğine işaret ederken, döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyrin önümüzdeki dönemde de sürebileceği değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Dolar/ TL kuru yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Erken saatlerde 47,17 seviyesinin üzerine çıkan kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.