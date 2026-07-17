Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul yine alarm verince tedbir kararı devreye alındı

Borsa İstanbul yine alarm verince tedbir kararı devreye alındı Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüş ile endeksteki kayıp kritik eşik olan yüzde 2’yi aştı. Bunun üzerine borsa yönetimi piyasadaki panik satışlarını frenlemek amacıyla açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralını" devreye aldı.