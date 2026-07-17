Borsa İstanbul yine alarm verince tedbir kararı devreye alındı
Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüş ile endeksteki kayıp kritik eşik olan yüzde 2’yi aştı. Bunun üzerine borsa yönetimi piyasadaki panik satışlarını frenlemek amacıyla açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralını" devreye aldı.
Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde gün içerisinde yaşanan hızlı değer kaybına karşı müdahalede bulundu. Endeksteki düşüşün yüzde 2’yi aşması üzerine Borsa yönetimi, piyasadaki olumsuz seyrin derinleşmesini engellemek adına "yukarı adım kuralı" tedbirini uygulamaya koydu.
BIST 100’DE KRİTİK EŞİK AŞILDI
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlanan resmi açıklamada, söz konusu kararın teknik gerekçeleri detaylandırıldı. BIST 100 endeksinde, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.32.51 itibarıyla meydana gelen fiyat değişiminin, eşik değer olan eksi yüzde 2 oranını aştığı belirtildi.
SEANS SONUNA KADAR DEVREDE
Bu gelişme üzerine Pay Piyasası'nda, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasına karar verildi. Bu kural uyarınca, açığa satış işlemleri seansın geri kalanında belirli kısıtlamalara tabi olacak.