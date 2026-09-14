Halk TV Ekonomi Doğalgaz ve elektriğe zam gelebilir! Ünlü ekonomist o tarihleri gösterdi fiyatlardaki riski açıkladı!

Doğalgaz ve elektriğe zam gelebilir! Ünlü ekonomist o tarihleri gösterdi fiyatlardaki riski açıkladı! Petrol fiyatlarında ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan devasa artışa işaret eden Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara fiyatlar düşmezse ekim ayında hem elektriğe hem doğalgaza zam gelebileceğini kaydetti.