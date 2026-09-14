Doğalgaz ve elektriğe zam gelebilir! Ünlü ekonomist o tarihleri gösterdi fiyatlardaki riski açıkladı!
Petrol fiyatlarında ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan devasa artışa işaret eden Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara fiyatlar düşmezse ekim ayında hem elektriğe hem doğalgaza zam gelebileceğini kaydetti.
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Ortadoğu'da yaşanan gerilim küresel piyasaları yangın yerine çevirdi. Yükselen petrol fiyatları ise milyonların sırtındaki ekonomik yükü ağırlaştırıyor.
Akaryakıta gelen zamların ardından bu kez artan fiyatlar nedeniyle doğalgaz ve elektriğe zam gelebileceği kaydedildi.
"EKİMDE ZAM GELEBİLİR"
Merkez Bankası eski Baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Sene başından beri Brent petrol dolar bazında %60, Avrupa doğalgaz fiyatı euro bazında %160 arttı. Ay sonuna kadar gevşemezse Ekim'de doğalgaz ve elektriğe zam gelebilir."
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi