Deutsche Bank'tan altın tahmini: Duraklama dönemi bitti

Yıl başındaki tarihi zirvesinin ardından geri çekilen altın fiyatlarına ilişkin Deutsche Bank'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, son aylardaki düşüşün geçici olduğunu belirterek altının yıl sonunda yeniden yükselişe geçmesini beklediğini açıkladı.

CNBC'nin aktardığına göre Deutsche Bank analistleri, yayımladıkları raporda, Ağustos 2024'te başlayan güçlü yükseliş trendinin hâlâ sürdüğünü savundu.

Raporda, "İstatistiksel ölçümler, altın fiyatlarında Ağustos 2024'te başlayan patlamalı hareketlilik döneminin halen devam ettiğine işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.

TARİHİ ZİRVENİN ARDINDAN GERİ ÇEKİLDİ

Spot altının ons fiyatı 29 Ocak'ta 5.589,38 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak bu rekorun ardından Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler, yüksek faiz beklentileri ve güçlenen ABD doları, altın üzerinde baskı oluşturdu.

Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında tahvil gibi getirili yatırım araçlarına kıyasla cazibesinin azalmasıyla birlikte değer kaybetti.

Son işlemlerde spot altın 4.031,45 dolar, vadeli altın kontratları ise 4.085,90 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

BIS UYARIRKEN DEUTSCHE BANK YÜKSELİŞ BEKLİYOR

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Aralık 2025'te yayımladığı raporda teknik göstergelerin altın piyasasında bir "balon" oluşumuna işaret ettiğini ve sert bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Buna karşın Deutsche Bank, altına yönelik olumlu beklentisini sürdürüyor. Bankanın tahminine göre altının adil değeri yıl sonuna kadar ons başına 4.700 dolar, yılın son çeyreğinde ise 4.600 dolar seviyesinde olacak. Banka, son dönemdeki fiyat hareketlerini uzun vadeli yükseliş trendi içinde geçici bir düzeltme olarak değerlendiriyor.

Banka New York borsasında S&P 500 endeksinin de yükseleceği tespitinde bulunarak yıl sonu tahminini 342 dolardan 358 dolara yükseltti.