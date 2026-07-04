Depoyu dolduracaklar acele edin, zam geliyor! Akaryakıt tabelası yine değişiyor

Akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketliliği hız kesmeden sürüyor. Daha 2 gün önce benzine 55 kuruş zam LPG'ye ise 93 kuruş indirimden sonra bu kez motorine 1 lira 31 kuruş zam bekleniyor.

ZAM GELİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorin fiyatlarına salı gününden itibaren 1 TL 31 kuruş zam bekleniyor.

Öte yandan dün, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla akaryakıtta yıl sonuna kadar ÖTV zammı iptal edildi.

GÜNCEL FİYATLAR

Zam öncesi illere göre değişiklik gösteren güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyat tarifeleri ise şu şekilde sıralanıyor:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 62,85 TL

Motorin: 64,69 TL

LPG: 31,19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62,66 TL

Motorin: 64,50 TL

LPG: 30,59 TL

ANKARA

Benzin: 63,80 TL

Motorin: 65,76 TL

LPG: 31,19 TL

İZMİR

Benzin: 64,04 TL

Motorin: 66,03 TL

LPG: 30,99 TL