Daron Acemoğlu The Economist'in kendisini neden hedef aldığını açıkladı

Nobel ödüllü iktisatçı Daron Acemoğlu dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Acemoğlu aynı zamanda dünyanın önce gelen ekonomi yayınlarından The Economist'le olan tartışmaya dair de çarpıcı bir yorum yaptı.

Liberal demokrasinin derin bir kriz içinde olduğunu ve işçi sınıfının hak arama mücadelesini kaybederek aşırı sağa yöneldiğini söyleyen Acemoğlu yapay zeka yatırımlarındaki spekülatif risklerin de milyonların geleceğini tehdit ettiğini belirtti.

Nobel ödüllü iktisatçı Daron Acemoğlu, CNBC-e yayınında soruları yanıtladı. Liberal demokrasinin insanlık tarihindeki en büyük başarılardan biri olduğunu ancak şu an derin bir krizde bulunduğunu belirten Acemoğlu, son 30-40 yılda liberal demokrasinin halka sunduğu katkıların eskiye kıyasla çok daha az bir seviyeye gerilediğini ifade etti.

İŞÇİ SINIFI AŞIRI SAĞA KAYIYOR

Ücretle çalışan ve yönetici konumunda olmayan herkesi işçi sınıfı kapsamında değerlendirdiğini söyleyen Acemoğlu, işçi sınıfının artık orta solu desteklemeyi bırakarak orta sağa ya da aşırı sağa kaydığını belirtti. Endüstriye dayalı ekonomilerde paylaşılan büyümenin çok daha kolay olduğunu vurgulayan Acemoğlu, asıl amacın liberalizmin yeni bir yönetim felsefesini hayata geçirmesine katkı sunmak olduğunu dile getirdi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI RİSKLİ

Yapay zeka konusundaki değerlendirmelerinde, insanların çok daha büyük bir iş kaybı ve gelir eşitsizliği riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Acemoğlu, yapay zekayı dijital teknolojinin olağan bir devamı olarak gördüğünü ve önemli zafiyetleri bulunduğunu ifade etti. Yapay zekanın ekonomik etkisinin henüz resmi verimlilik istatistiklerinde net olarak görülemediğini söyleyen iktisatçı, şu anki erken aşama yapay zeka yatırımlarının ciddi finansal riskler barındırdığına dikkat çekti.

THE ECONOMİST NEDEN HEDEF ALDI?

The Economist dergisinin kendisi hakkında kaleme aldığı yazıyı "çok amatörce yapılmış bir saldırı" olarak nitelendiren Acemoğlu, derginin yapay zekaya eleştirel yaklaşan herkesi hedef aldığını söyledi.

Demokrasinin sağlıklı, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir büyüme için hayati önem taşıdığını belirten Acemoğlu, Türkiye'de gelir eşitsizliği arttıkça orta sınıfın hızla zayıfladığını ve yoksulluğun derinleştiğini kaydetti.

AfD YORUMU

Sosyal medya yüzünden insanların gerçek hayattaki sosyal bağlarının zayıfladığına da değinen Acemoğlu, siyasi sistem dışındaki partilere giden oyların büyük bölümünün aslında halkın protesto davranışından kaynaklandığını, örneğin Almanya'da Alternatif için Almanya (AfD) partisinin iktidara gelmesi durumunda koşulların mevcut durumdan daha iyi olmayacağını ifade etti.