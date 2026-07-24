Cüzdanlardaki banknotlar değişiyor! Geri sayım başladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2002 yılından bu yana kullanılan euro bank notlarında kapsamlı bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor. Milyonlarca kişinin günlük yaşamında kullandığı ortak para biriminin yeni görünümü için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, banka yönetimi perşembe günü finale kalan tasarımları kamuoyuyla paylaştı

Yeni bankın notlar için hazırlanan konseptlerde iki ana tema öne çıkıyor. Bunlardan ilki Avrupa’nın kültürel mirasını yansıtırken, diğeri ise nehirler ve kuşlar üzerinden doğaya vurgu yapıyor. Kısa listeye kalan 10 farklı tasarım, Avrupa Birliği vatandaşlarının görüşüne sunuldu.

ÜNLÜ İSİMLER BANKNOTLARDA YER ALABİLİR

Kültürel mirası öne çıkaran konseptin seçilmesi halinde euro banknotlarının üzerinde bilim, sanat ve edebiyat tarihine damga vuran isimler yer alacak.

Taslak çalışmaya göre;

5 Euro: Efsanevi Yunan soprano Maria Callas.

10 Euro: Klasik müziğin ünlü Alman dehası Ludwig van Beethoven.

20 Euro: Hem fizik hem de kimya alanında Nobel ödülü kazanarak tarihe geçen eşsiz bilim insanı Marie Curie.

50 Euro: Dünya edebiyatının temel taşlarından sayılan Don Kişot'un ünlü yaratıcısı Miguel de Cervantes.

100 Euro: Tarihin gördüğü en büyük dâhilerden biri olan Leonardo da Vinci.

200 Euro: Nobel Barış Ödülü'nün unutulmaz ismi Bertha von Suttner yer alacak.

DOĞAYI MERKEZE ALAN ALTERNATİF TASARIMLARDA MASADA

ECB’nin değerlendirmeye aldığı ikinci konsept ise Avrupa’nın doğal yaşamını ön plana çıkarıyor. Bu tasarımda Avrupa Birliği kurumları farklı kuş türleri ile simgeleniyor. Avrupa Parlamentosu kaya tırmaşıkkuşu, Avrupa Komisyonu yalıçapkını, Avrupa Merkez Bankası arıkuşu, Avrupa Adalet Divanı ise beyaz leylek figürü ile temsil ediliyor.

YENİ EURO BANKA NOTLARI İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Avrupa Merkez Bankası başkanı Christine Lagarde, banka notların yalnızca ödeme aracı olmadığını, aynı zamanda Avrupa’nın ortak değerlerini ve kimliğini yansıtan önemli Semboller olduğunu belirtti. Notların kısa süre içinde kullanıma sunulması bekleniyor. Yetkililer, halkın görüşlerinin alınmasının ardından nihayet hasarın belirleneceğini, güvenlik testleri ve üretim hazırlıklarının tamamlanmasının ardından yeni euro banknotlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde dolaşıma gireceğini bildirdi.