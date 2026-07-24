Türkiye'nin ünlü su markasına ABD'li ortak!

Dünyanın en büyük gıda firmalarından biri konumunda olan Nestle, su iş kolunda kapsamlı ve stratejik bir değişikliğe adım attı. Şirket, dünya çapında yürüttüğü su faaliyetlerinin yüzde 50'lik payını ABD merkezli Platinum Equity adlı yatırım şirketine devretmek için karar aldı.

Yaklaşık 3 milyar euro karşılığında gerçekleşecek olan bu devir anlaşmasıyla birlikte, Türkiye pazarında en çok bilinen su markaları arasında yer alan Erikli Su da bu yeni ortaklık yapısına dahil olacak.

YENİ ORTAKLIK 'PERANEL' ÇATISI ALTINDA KURULACAK

Nestle yönetimi, Erikli markasını 2006 yılında satın alarak kendi bünyesindeki Nestle Waters operasyonlarına katmıştı.

Uzun yıllardır Nestle'nin küresel su faaliyetleri içerisinde konumlanan Erikli, bu yeni gelişmenin ardından Peranel isimli yeni ortak girişim çatısı altında ticari hayatını sürdürecek. Nestle ile Platinum Equity arasında yüzde 50 oranında eşit ortaklıkla kurulacak olan bu yeni şirketin bünyesinde sadece Erikli değil; Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestlé Pure Life gibi uluslararası pazarda güçlü olan markalar da yer alacak.

2027 YILINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Taraflar arasında sağlanan anlaşmanın detaylarına göre, yeni kurulacak ortak girişime yaklaşık 4,9 milyar euro tutarında bir işletme değeri biçildi. Söz konusu devir işleminin 2027 yılının ilk yarısında resmi olarak tamamlanması bekleniyor. Satış sürecinin tam anlamıyla bitmesiyle beraber Nestle'nin kasasına yaklaşık 3 milyar euroluk bir nakit geliri girmesi planlanıyor.

NESTLE'NİN SU FAALİYETLERİ ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Şirketin su operasyonları son zamanlarda özellikle çevresel tartışmalar ve Fransa'da su arıtma uygulamalarına yönelik yürütülen yasal soruşturmalar sebebiyle yoğun eleştirilere maruz kalıyordu.

Sürece ilişkin bir değerlendirme yapan Nestle CEO'su Philipp Navratil, şirketin bundan sonraki dönemde ana faaliyet alanları olan kahve, evcil hayvan ürünleri ve bebek maması gibi sektörlere çok daha fazla odaklanacağını belirtti.

Navratil, hayata geçirilen bu yeni ortaklığın su markalarının uzun vadeli büyümesini destekleyeceğini de sözlerine ekledi.