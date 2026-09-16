Çinli seyahat devi Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor: Booking kararı harekete geçirdi

TBMM gündemine gelen düzenleme, yabancı dijital seyahat platformları için yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

Booking.com gibi küresel şirketlerin iç pazarda yasal zeminde hizmet vermesine olanak tanıyacak teklif, sektör kaynaklarına göre Alibaba Grubu’nun seyahat platformu Fliggy’nin de Türkiye pazarına girmek için hazırlık yapmasını tetikledi.

Düzenleme bir yandan yabancı şirketlerin önünü açarken, diğer yandan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi yerli acentelerin sert tepkisini çekiyor.

AGRESİF GİRİŞ PLANI HAZIRLIĞI

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın sektör kulislerine dayandırdığına göre Fliggy, vize süreçlerindeki rahatlama ve Çin-Türkiye uçuşlarının artmasıyla Türkiye’yi en önemli büyüme alanlarından biri olarak görüyor. İlgili düzenlemenin yasalaşması halinde şirketin pazara hızlı ve agresif bir giriş yapabileceği belirtiliyor.

Alibaba’nın Türkiye’deki en büyük yatırımı olan Trendyol’un dijital altyapısı, fintek çözümleri ve geniş kullanıcı tabanı, Fliggy’nin elindeki en büyük avantajlar arasında yer alıyor. Çinli grubun, Çin’den Türkiye’ye gelen yüksek harcama potansiyelli turistleri kendi platformuna yönlendirmeyi ve Türkiye’de yerli turistlere de hizmet vermeyi hedeflediği ifade ediliyor. Ancak yabancı platformların pazara yeniden girmesi yerli acentelerde büyük bir kaygı yaratıyor.

SERT BASKI UYARISI

Sektör temsilcileri, yabancı şirketlerin yalnızca basit lisans ve izin yükümlülükleriyle pazara girmesinin rekabet eşitliği açısından kesinlikle yeterli olmayacağını savunuyor. Güçlü özkaynaklara, devasa reklam bütçelerine ve gelişmiş teknoloji altyapısına sahip olan bu küresel şirketlerin, küçük ve orta ölçekli yerli acenteler üzerinde çok sert bir baskı oluşturacağı belirtiliyor. Yüksek vergi, ofis ve istihdam maliyetleriyle ayakta kalmaya çalışan yerli firmalar, yabancı dijital temsilciliklerin çok daha avantajlı konuma geleceğini düşünüyor. Büyük platformların zamanla dominant hale gelerek oteller ve acenteler üzerindeki komisyon baskısını artırmasından da endişe duyuluyor.

Öte yandan düzenlemeyi destekleyen çevreler ise yabancı platformların geri dönmesi ve Fliggy gibi yeni oyuncuların pazara dahil olmasıyla tüketici lehine rekabetin güçleneceğini, fiyatların şeffaflaşacağını ve turizm gelirlerinin artacağını savunuyor.

PLATFORMLARA YÜZDE 17 KOMİSYON SINIRLAMASI

10 Ağustos 2026’da TBMM Başkanlığı’na sunulan “Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi” ile yabancı dijital konaklama ve seyahat platformları için yepyeni bir yasal çerçeve öngörülüyor. Teklife göre platformların Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir sermaye şirketi statüsünde yasal temsilci ataması zorunlu kılınıyor. Şirketlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan iki yıl süreli İzin Belgesi alması şart koşulurken, belge ücreti ilk yıl için 5 milyon Türk Lirası olarak belirlendi ve tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması planlanıyor.

Platformların konaklama tesislerinden alabileceği komisyon Katma Değer Vergisi (KDV) hariç yüzde 17 ile sınırlandırılacak ve olası uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili olacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra mevcut yabancı platformlara lisans başvurusu yapabilmeleri için üç ay süre tanınacak. Şartları yerine getirmeyenlerin internet sitelerine erişimi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellenecek; şartları sağlayanlar ise Türkiye’deki kullanıcıların yurt içindeki tesislere rezervasyon yapmasına yeniden aracılık edebilecek.