Cepteki bozuk para kasalarda servete dönüşüyor

Gündelik hayatta bakkallardan toplu taşıma araçlarına kadar her adımda nakit harcama yaparken karşılaştığımız "bozukluğum yok" cümlesi, makroekonomik boyutta devasa bir finansal transferin kapısını aralıyor.

Milyonlarca tüketicinin çoğu zaman önemsemediği yahut istemeye utandığı 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 liralık bozuk paralar, ülke sathında yasal kayda girmeyen devasa bir ekonomik büyüklük yaratıyor.

Darphane'nin resmi istatistikleri, 2025 yılı zarfında piyasaya toplam 661 milyon adet yeni madeni para sunulduğunu gösteriyor. Basılan bu ufaklıkların yaklaşık 450 milyon adetlik devasa kısmını 1 liralık madeni paralar meydana getirdi. Her ne kadar kartlı ve dijital ödeme sistemleri yaygınlaşmış olsa da nakit harcamalar ve bunun getirdiği para üstü iade krizleri piyasayı meşgul etmeyi sürdürüyor.

KÜÇÜK RAKAMLARIN ARKASINDAKİ DEVASA TABLO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporlarına göre, mevcut nakit yönetim sistemindeki operasyon hacmi 7,7 trilyon TL barajına ulaşmış durumda. Bu devasa nakit akışı içerisinde, halka geri ödenmeyen kuruşların birikmesiyle ortaya çıkan rakamlar adeta dudak uçuklatıyor:

1,8 Milyar Liralık Dev Senaryo: Ülke sınırları içinde günde ortalama 10 milyon adet nakit işlemde 50 kuruşluk para üstünün kasada kaldığı hesaplandığında; günlük 5 milyon TL, aylık 150 milyon TL ve yıllık periyotta tam 1,8 milyar TL değerinde haksız bir finansal birikim oluşuyor.

456 Milyon Liralık İyimser Tahmin: Günlük sadece 5 milyon alışverişte ortalama 25 kuruşun satıcıda bırakıldığı en iyimser durumda dahi, bir yılın sonunda yaklaşık 456 milyon TL'lik kayıt dışı bir meblağ ortaya çıkıyor.

RAFLARDAKİ "95" KÜSURATI MAĞDURİYETİ KÖRÜKLÜYOR

Satış ve pazarlama dünyasında oldukça popüler olan 49,95 TL yahut 99,90 TL şeklindeki psikolojik etiket oyunları, yaşanan bu para üstü krizinin ana nedenleri arasında yer alıyor. Tüketicinin zihninde "ürün daha ucuz" algısı yaratmak amacıyla uygulanan bu fiyatlandırma stratejisi, nakit harcamalarda çoğu zaman tam olarak tahsil edilemiyor ve alıcıya eksik iade yapılmasına zemin hazırlıyor.

Finans uzmanları, söz konusu tablonun perakende mağazalarında hiçbir yasal kayda girmeyen ek bir nakit birikimine yol açtığını ve piyasadaki adil fiyatlama disiplinini derinden sarstığını ifade ediyor.

TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Ekonomi çevreleri ve tüketici hakları savunucuları, yaşanan hadisenin sadece önemsiz kuruşlardan ibaret görülmemesi gerektiğini, ortada gayet planlı ve sistematik bir hak ihlali olduğunu dile getiriyor. Giderek büyüyen bu sorunun önüne geçilebilmesi için tavsiye edilen temel adımlar ise şunlar:

Madeni Para Arzının Güçlendirilmesi: Ticari hayattaki bozuk para ihtiyacının eksiksiz karşılanabilmesi adına darphanenin üretim sürecini kesintisiz sürdürmesi.

Fiyat Etiketlerinde Revizyon: Ticarethanelerin ürün bedellerini belirlerken, nakit ödemelerdeki pratikliği hesaba katarak düz ve yuvarlak rakamları seçmesi.

Toplumsal Tüketici Bilinci: Alışveriş yapan milyonların, en temel yasal hakları olan para üstünü, tutarı ne kadar küçük olursa olsun kasadan mutlaka talep etme alışkanlığını benimsemesi.