Çaya üç ayda üç zam! Yenisi bugün devrede

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay fiyatlarında bir kez daha yukarı yönlü fiyat güncellemesine gitti. Ortalama yüzde 15 olarak belirlenen yeni zamlı fiyat listelerinin, toptancı bayiler ile distribütörlere gönderilmeye başlandığı öğrenildi.

ZAMLI FİYATLAR 6 TEMMUZ'DA DEVREDE

BloombergHT'nin haberine göre; piyasadaki tüm kuru çay çeşitlerini kapsayan ortalama yüzde 15'lik fiyat artışı 6 Temmuz tarihi itibarıyla uygulamaya konuluyor.

ÜÇ AYDA YÜZDE 45,5'LİK ARTIŞ

Kurum, yakın geçmişte çay fiyatlarında peş peşe güncellemeler yapmıştı. ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına ilk olarak 8 Nisan tarihinde yüzde 10, ardından 22 Mayıs'ta ise yüzde 15 oranında zam uygulamıştı.

Son yapılan ortalama yüzde 15'lik artışla beraber, geride bıraktığımız üç aylık periyotta kuru çaya yapılan toplam zam oranı yüzde 45,5 seviyesine ulaşmış oldu.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 35 LİRA OLMUŞTU

Diğer taraftan, Tarım ve Orman Bakanlığı 12 Mayıs tarihinde yaş çay alım fiyatlarına ilişkin yeni dönemin rakamlarını duyurmuştu. Açıklanan verilere göre, 2026 yılı için yaş çay alım fiyatı bir önceki seneye kıyasla yüzde 37,6 oranında artırılarak kilogram başına 35 lira seviyesine yükseltilmişti.