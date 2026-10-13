Cari açık 42 milyar doları aştı, Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine göre, turizm ve yaz sezonunun etkisiyle aylık bazda 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi ancak yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı 78,4 milyar doları buldu.

ŞİMŞEK: YÖNETİLEBİLİR SEVİYEDE

Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Ağustos ayında 4,1 milyar dolar cari fazla verdik; yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar gerçekleşti. Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz.

Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde, çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor.

Son 26 yılda enerji ithalatına ödenen 1,1 trilyon dolar, aynı dönemdeki toplam cari açığın 1,6 katına, mevcut brüt dış borç stokunun 2 katına karşılık gelmektedir. Bu tablo, yeşil dönüşümün ülkemiz için stratejik önemini ortaya koymaktadır.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımların, orta ve uzun vadede küresel fiyat şoklarına karşı dayanıklılığımızı artırmasını ve cari dengeye katkı sağlamasını bekliyoruz.

Serbest ticaret anlaşmalarıyla pazar erişimimizi genişletmeye; sağlık turizmi, müteahhitlik, yazılım, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı alanlarında rekabet gücümüzü daha da artırmaya ve ihracatta katma değeri yükseltmeye yönelik politikalarımızı sürdürüyoruz."

Ağustos ayında 4,1 milyar dolar cari fazla verdik; yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar gerçekleşti. Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde, çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor. Son 26 yılda enerji ithalatına ödenen 1,1 trilyon dolar, aynı dönemdeki toplam cari açığın 1,6 katına, mevcut brüt dış borç stokunun 2 katına karşılık gelmektedir. Bu tablo, yeşil dönüşümün ülkemiz için stratejik önemini ortaya koymaktadır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımların, orta ve uzun vadede küresel fiyat şoklarına karşı dayanıklılığımızı artırmasını ve cari dengeye katkı sağlamasını bekliyoruz. Serbest ticaret anlaşmalarıyla pazar erişimimizi genişletmeye; sağlık turizmi, müteahhitlik, yazılım, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı alanlarında rekabet gücümüzü daha da artırmaya ve ihracatta katma değeri yükseltmeye yönelik politikalarımızı sürdürüyoruz. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 13, 2026

Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla oluştu. Altın ve enerji kalemleri hariç tutulduğunda cari işlemler hesabındaki fazla 8 milyar 205 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise aynı ayda 3 milyar 746 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

YILLIK DİŞ TİCARET VE CARİ AÇIK TABLOSU

Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında, ağustos ayı itibarıyla cari açık yaklaşık 42,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi ise yıllık bazda 78,4 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,9 milyar dolar fazla sunarken; birincil gelir dengesi 25,6 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,9 milyar dolar açık kaydetti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net para girişleri ağustos ayında 9 milyar 711 milyon dolar seviyesinde oldu. Bu ana kalem altında yer alan taşımacılık hizmetlerinden sağlanan net gelirler 3 milyar 265 milyon dolar, seyahat kaleminden elde edilen net gelirler ise 7 milyar 285 milyon dolar olarak hesaplandı.

CARİ AÇIĞIN FİNANSMANI VE REZERV HAREKETLERİ

Yıllıklandırılmış cari açığın finansman kanalları incelendiğinde:

Net portföy yatırımları 5,5 milyar dolar,

Kullanılan krediler 47,1 milyar dolar,

Ticari krediler 500 milyon dolar olumlu katkı sundu.

Buna karşılık finansal türevler 4,8 milyar dolar, net doğrudan yatırımlar 900 milyon dolar ve net efektif ile mevduatlar 17,7 milyar dolar negatif yönlü etki yaptı. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı ise 30,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

DOĞRUDAN VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net para girişleri 141 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 719 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 578 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul alımları detaylandırıldığında, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 142 milyon dolar değerinde gayrimenkul satın aldığı; yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 244 milyon dolar tutarında net gayrimenkul alımı yaptığı belirlendi.

PORTFÖY YATIRIMLARI VE DİĞER SERMAYE HAREKETLERİ

Portföy yatırımları ağustos ayında 1 milyar 34 milyon dolar tutarında net sermaye çıkışı kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ile yatırım fonu piyasasında 1 milyar 50 milyon dolar ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında 77 milyon dolar net alış yaptığı tespit edildi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarına bakıldığında, yurt dışı yerleşiklerin diğer sektör ihraçlarında 34 milyon dolar net alış; bankaların ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 122 milyon dolar ve 201 milyon dolar net satış yaptığı gözlendi.

Yurt dışından kredi kullanımlarında ağustos ayında bankalar 2 milyar 186 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 230 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 82 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar başlığı altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları Türk lirası cinsinden 872 milyon dolar net azalış ve yabancı para cinsinden 889 milyon dolar net artış göstererek toplamda 17 milyon dolar net artış kaydetti. Resmî rezervlerde ise bu ay 7 milyar 138 milyon dolar net artış yaşandı.