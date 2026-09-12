Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi BYD'nin 18 gemilik 2,5 milyon araçlık dünyayı fethetme filosu hazırlanıyor

BYD'nin 18 gemilik 2,5 milyon araçlık dünyayı fethetme filosu hazırlanıyor

BYD, filosuna katacağı 9.200 araç kapasiteli 10 yeni gemiyle küresel ihracat gücünü katlıyor. Toplam gemi sayısını 18’e çıkaracak olan otomotiv devinin yıllık ihracat kapasitesi 2,5 milyon araca ulaşacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
BYD'nin 18 gemilik 2,5 milyon araçlık dünyayı fethetme filosu hazırlanıyor

Denizcilik yayını New Ships ve nakliye platformu Robin Assasfina’ya göre, BYD’nin her biri 9.200 araç kapasiteli 10 adet daha otomobil taşıyıcı sipariş ettiği bildiriliyor. Bu siparişle birlikte şirketin filosu 18 gemiye, toplam taşıma kapasitesi ise 130.000'den fazla araca ulaşacak.

BYD'nin 18 gemilik 2,5 milyon araçlık dünyayı fethetme filosu hazırlanıyor - Resim : 1

Gemilerin China Merchants Industry tarafından Jinling ve Haimen tersanelerinde inşa edileceği ve teslimatların 2027-2029 yılları arasında yapılmasının planlandığı belirtiliyor. Makalelerde sözleşmenin değeri veya BYD ya da tersaneden herhangi bir resmi açıklama yer almıyor.

BYD'nin 18 gemilik 2,5 milyon araçlık dünyayı fethetme filosu hazırlanıyor - Resim : 2

Bu gemiler; araç taşımacılığı için özel olarak üretilmiş binek otomobil ve kamyon taşıyıcıları (PCTC) olarak tanımlanıyor. BYD'nin sekiz Ro-Ro gemisinden oluşan orijinal filosu yılda bir milyon otomobil ihraç kapasitesine sahipken, 10 yeni geminin eklenmesiyle BYD'nin ihracat kapasitesi yılda 2,5 milyon otomobile çıkacak, diye tahmin ediyor

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Otomotiv Çin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro