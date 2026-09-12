BYD'nin 18 gemilik 2,5 milyon araçlık dünyayı fethetme filosu hazırlanıyor

Denizcilik yayını New Ships ve nakliye platformu Robin Assasfina’ya göre, BYD’nin her biri 9.200 araç kapasiteli 10 adet daha otomobil taşıyıcı sipariş ettiği bildiriliyor. Bu siparişle birlikte şirketin filosu 18 gemiye, toplam taşıma kapasitesi ise 130.000'den fazla araca ulaşacak.

Gemilerin China Merchants Industry tarafından Jinling ve Haimen tersanelerinde inşa edileceği ve teslimatların 2027-2029 yılları arasında yapılmasının planlandığı belirtiliyor. Makalelerde sözleşmenin değeri veya BYD ya da tersaneden herhangi bir resmi açıklama yer almıyor.

Bu gemiler; araç taşımacılığı için özel olarak üretilmiş binek otomobil ve kamyon taşıyıcıları (PCTC) olarak tanımlanıyor. BYD'nin sekiz Ro-Ro gemisinden oluşan orijinal filosu yılda bir milyon otomobil ihraç kapasitesine sahipken, 10 yeni geminin eklenmesiyle BYD'nin ihracat kapasitesi yılda 2,5 milyon otomobile çıkacak, diye tahmin ediyor