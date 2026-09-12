Bütçe rehberi yayımlandı: Bazı alanlarda harcamalar kısıtlanacak

Orta Vadeli Program'ın yayımlanmasının ardından Resmi Gazete'de 2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi’ne ilişkin tebliğ, yayımlandı.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan tebliğde şu ifadeler yer aldı:

“Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program yayımlanmıştır. Orta Vadeli Program'da ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlenmiştir.

Bu kapsamda 2027-2029 döneminde, On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) hedefleri doğrultusunda makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi ve adil gelir dağılımına katkı sağlayacak şekilde fiyat istikrarının tesis edilmesi temel amaçtır. Bunun yanında verimlilik artışının desteklenmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesi ile beşeri sermayenin geliştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, iş gücü piyasasının etkinliğinin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kayıt dışılığın azaltılması yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.”

"KAMU TAŞITLARININ KULLANIMI GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Tebliğde yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında şu hususlar vurgulandı:

“Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçları ise; mali disiplinin korunması ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, maliye politikaları ile para politikasının eş güdüm içinde uygulanarak makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi, harcamalarda etkinliğin artırılması, vergilemede adalet ve etkinliğin artırılması, kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinliğin artırılmasıdır. Kamu idareleri Orta Vadeli Program'da belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacaklardır.

"VERİMSİZ HARCAMA ALANLARI TASFİYE EDİLECEKTİR"

Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla harcamaların sistematik olarak gözden geçirilmesi sürdürülecek, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecektir. Kamu harcamalarında etkinliği artıracak tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim ve izleme faaliyetlerine devam edilecektir.

Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları sürdürülerek ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecektir. Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek ve zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilmeye devam edilecektir.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Orta Vadeli Program, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacaklardır.

2027-2029 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarına katılan kamu idareleri ile personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle rica ederim.”



Tebliğde, ‘2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi’ ekine de yer verildi.