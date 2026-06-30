Bu işlemleri yaptıysanız kredi alamayabilirsiniz! Bankaların kriterleri değişti

Değişen gündelik ihtiyaçlar ve artan hayat maliyeti nedeniyle vatandaşlar zaman zaman kredi çekme ihtiyacı hissediyor. Bankalarda yeni bir döneme girilmesiyle birlikte kredi çekmek için dikkate alınan kriterler de değişti. Bankalar için harcamalarınız artık kritik öneme sahip. Yeni kullanılan sistemler sayesinde kredi kartı ekstrenizde yer alan harcamalar tek tek inceleniyor. Eğer banka yaptığınız harcamalarda riskli bulduğu tek bir harcamaya denk gelirse kredi başvurunuz reddediliyor.

KREDİ BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİNİN NEDENLERİ

Bankaların kullandığı bu yeni sistemde hangi harcamaların radara takıldığı merak konusu oldu. Hayat pahalılığının artması vatandaşları zaman zaman ekonomik olarak darboğazın içine düşürüyor. Peki, kredi almayı zorlaştıran bu yeni sistemde bankaların kredi başvurularını reddetmesine neden olabilecek harcamalar neler?

ŞANS OYUNLARI

Eğer kredi başvurusu yaptığınız banka kredi kartınızla internet üzerinden sanal bahis sitesine para yatırdığınızı ya da şans oyunu oynadığınızı tespit ederse, kredi notunuz ne kadar yüksek olursa olsun kredi başvurunuz reddediliyor.

SÜREKLİ AYNI IBAN’A PARA TRANSFERİ

Açıklama yazmadan IBAN’a para göndermek de kredi başvurularınızın reddedilmesine yol açan bir diğer işlem. Arkadaşınızla ya da bir akrabanızla sürekli olarak gerçekleştirdiğiniz para transferlerinde açıklama kısmını boş bırakmak, bankanın bu işlemi şüpheli para trafiği olarak algılamasına neden oluyor.

MAAŞINIZ İLE HARCAMALARINIZ ARASINDA TUTARSIZLIK

Eğer resmi maaşınızla, kredi kartı harcamalarınız uyuşmuyorsa banka bunu da riskli olarak değerlendiriyor ve kredi başvurunuza onay vermiyor.

Sektör yetkilileri ileride ihtiyaç kredisi gibi kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşların kredi kartı ekstrelerindeki harcamalar konusunda dikkatli olmasına yönelik uyarılarda bulunuyor. Maaşınız arttığında ya da terfi aldığınızda veya resmi bir renk geliriniz olması durumunda bunu bankanıza mutlaka bildirmeniz gerektiği söyleniyor.