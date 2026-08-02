Borsada açık açık yapılan soygun! Özgür Karabat verilerle tek tek açıkladı

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Borsa İstanbul'daki yatırımcı dağılımına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karabat, milyonlarca küçük yatırımcının sermaye piyasalarına yönlendirildiğini ancak kazananın sınırlı sayıdaki büyük yatırımcı olduğunu savundu.

"SERVETİN YÜZDE 80'İ 30 BİN KİŞİNİN ELİNDE"

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Haziran 2026 verilerine işaret eden Karabat, yerli yatırımcı sayısının 6 milyon 718 bin 682'ye ulaştığını belirtti. Buna karşın 10 milyon TL ve üzeri hisse senedi portföyüne sahip yatırımcı sayısının yalnızca 30 bin 574 olduğunu ifade eden Karabat, bu grubun borsadaki toplam yerli hisse senedi portföyünün yaklaşık yüzde 80'ini elinde tuttuğunu söyledi.

"KÜÇÜK YATIRIMCI MAĞDUR EDİLDİ"

Karabat, faiz, fon ve carry trade işlemlerinden yüksek getiriler elde edilirken borsaya yeni giren milyonlarca küçük yatırımcının beklediği kazancı sağlayamadığını belirtti. Halka arz edilen birçok şirketin hisselerinin arz fiyatının altına gerilediğini belirten Karabat, bunun en büyük zararı küçük yatırımcının gördüğünü savundu.

"EKONOMİ YÖNETİMİ GÖZ YUMUYOR"

Borsanın üretime kaynak sağlayan bir yapı olmaktan uzaklaştığını iddia eden Karabat, bazı büyük portföy sahiplerinin hisse fiyatları üzerinde oynayarak küçük yatırımcıları zarara uğrattığını öne sürdü. Karabat, ekonomi yönetimini de bu tabloya sessiz kalmakla eleştirerek, "Bunun adı açık açık soygundur" ifadelerini kullandı.

Özgür Karabat'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:

BORSADA 30 BİN KİŞİ, 7 MİLYON İNSANIN KADERİ İLE OYNUYOR

1) Vatandaş sermaye piyasaları üzerinden tuzağa çekildi. Halka arzlar, fonlar ve hisseler ile büyük vurgunlar yapılıyor. Milyonlarca insanın yatırımı, bir avuç sermaye sahibine yem ediliyor. Ayrıntılara bakalım...





2) Milyonlarca vatandaş size güvendi. Küçük birikimlerini Borsa İstanbul'a taşıdı.

"Yerli ve milli yatırım, şirketlere ortak olun, paranızı borsaya getirin" dediniz...

Bugün ortaya çıkan tablo ise çok düşündürücü.





3) Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Haziran 2026 verilerine göre, yerli yatırımcı sayısı 6 milyon 718 bin 682 kişiye ulaştı.

Yani Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar geniş bir kitle hisse senedi piyasasına girdi.

Peki, bu büyümeden kim kazandı?





4) Aynı veriler başka bir gerçeği gösteriyor. 10 milyon TL ve üzeri hisse senedi portföyüne sahip yatırımcı sayısı sadece 30 bin 574 kişi.

Toplam yatırımcıların sadece %0,46'sı.

Binde 4,6...





5) Şimdi asıl çarpıcı veriye bakalım.

Bu 30 bin 574 kişi borsadaki toplam yerli hisse senedi portföyünün 5,04 trilyon TL'sini elinde tutuyor.

Toplam piyasa değeri ise 6,30 trilyon TL!





6) Yani, yatırımcıların sadece %0,46'sı, borsadaki servetin yaklaşık %80'ine sahip.

Geriye kalan 6 milyon 688 bin yatırımcı ise toplam portföyün yalnızca %20'sini paylaşıyor.

Bu tablo üzerinde düşünmek gerekiyor.





7) Bu dönemde faizciler, mevduatçılar, carry trade işlemi yapanlar, foncular, hisse manipülatörleri yüksek getiri elde etti.

Buna karşılık, borsaya yeni giren milyonlarca küçük yatırımcı beklediği getiriyi elde edemedi. Halka arz edilen şirketler arz fiyatının altına düştü, olan vatandaşa oldu.







8) Borsa, tasarrufları üretime yönlendiren ve şirketlere uzun vadeli sermaye sağlayan bir mekanizma olması gerekirken, AKP’nin sayesinde vurgun düzeninin başka bir aparatı haline geldi.

Sonuç olarak sermaye piyasalarına olan güven zedelendiği için, yeni sermaye de gelmiyor.





9) 7 milyona yaklaşan yatırımcı kitlesi sermaye piyasalarının derinleşmesini mi sağladı?

Yoksa çok sayıda küçük yatırımcı, zaten büyük portföylerin hakim olduğu bir piyasaya mı girdi?

7 milyon yatırımcı 30 bin kişiye yem mi ediliyor?

Bunları konuşmadan sağlıklı bir sermaye piyasası oluşturamayız.





10) Bunun adı açık açık soygundur!

30 bin büyük portföy sahibi içinde bazıları hisselerde oynama yapıp, küçük yatırımcıları korkutarak ellerindeki hisseleri ucuza alıyorlar. Yetmiyor, hisseleri şişirip tepeden satıyorlar.

Başta Mehmet Şimşek olmak üzere ekonomi yönetimi ise buna göz yumuyor.