BIST 100'de erime büyüyor: Kan kaybı durdurulamıyor!

Borsa İstanbul'da hafta başından bu yana devam eden satıcılı seyir perşembe günü daha da sertleşti. Günü yüzde 1,55 kayıpla kapatan BIST 100 endeksi, 208,62 puan gerileyerek 13 bin 292,93 puana kadar düştü. Bu kapanışla birlikte endeksin haftalık değer kaybı yüzde 4,67'ye, son 1 aydaki geri çekilmesi ise yüzde 7,37'ye ulaştı.

Hafta genelinde hakim olan küresel jeopolitik gerilimler ve iç piyasadaki satış baskısının ardından, BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe sınırlı bir tepki alımıyla başladı. Yüzde 0,13 oranında ve 17,34 puanlık yükselişle 13 bin 310,27 puandan açıldı.

31 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

31 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim YONGA 51,60 %5,61 DIRIT 23,98 %4,72 INTEK 364,00 %4,45 CASA 68,85 %4,32 AKGRT 7,02 %4,00

31 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim BIGEN 93,00 %-9,97 GUNDG 1.727,00 %-9,96 SUMAS 286,25 %-5,45 ISBIR 63,50 %-4,94 ARZUM 1,64 %-4,09

31 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) THYAO 312,00 81.934.008,00 ALVES 2,28 69.435.088,08 ASELS 341,00 56.403.105,00 AKBNK 62,00 39.608.886,00 TRALT 45,66 38.278.239,12

31 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

31 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.18 Motorin 80.97 LPG 31.19

31 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI