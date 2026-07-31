BIST 100'de erime büyüyor: Kan kaybı durdurulamıyor!
Küresel jeopolitik gerilimler ve iç piyasadaki satış baskısıyla sert düşen Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününe sınırlı tepki alımıyla başladı. BIST 100 endeksi, perşembe günkü kayıpların ardından güne yüzde 0,13 yükselişle girdi.
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Borsa İstanbul'da hafta başından bu yana devam eden satıcılı seyir perşembe günü daha da sertleşti. Günü yüzde 1,55 kayıpla kapatan BIST 100 endeksi, 208,62 puan gerileyerek 13 bin 292,93 puana kadar düştü. Bu kapanışla birlikte endeksin haftalık değer kaybı yüzde 4,67'ye, son 1 aydaki geri çekilmesi ise yüzde 7,37'ye ulaştı.
Hafta genelinde hakim olan küresel jeopolitik gerilimler ve iç piyasadaki satış baskısının ardından, BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe sınırlı bir tepki alımıyla başladı. Yüzde 0,13 oranında ve 17,34 puanlık yükselişle 13 bin 310,27 puandan açıldı.
31 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|13.307
|Günlük değişim
|%0.10
|Gün içi düşük
|13.281
|Gün içi yüksek
|13.391
|Önceki kapanış
|13.293
|Saat
|10:35
31 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|YONGA
|51,60
|%5,61
|DIRIT
|23,98
|%4,72
|INTEK
|364,00
|%4,45
|CASA
|68,85
|%4,32
|AKGRT
|7,02
|%4,00
31 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|BIGEN
|93,00
|%-9,97
|GUNDG
|1.727,00
|%-9,96
|SUMAS
|286,25
|%-5,45
|ISBIR
|63,50
|%-4,94
|ARZUM
|1,64
|%-4,09
31 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|312,00
|81.934.008,00
|ALVES
|2,28
|69.435.088,08
|ASELS
|341,00
|56.403.105,00
|AKBNK
|62,00
|39.608.886,00
|TRALT
|45,66
|38.278.239,12
31 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
31 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
31 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,52₺
|47,53₺
|%0.19
|10:35
|Euro (EUR)
|54,75₺
|54,76₺
|%0.08
|10:35
|Sterlin (GBP)
|63,96₺
|63,97₺
|%-0.04
|10:35
31 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.18
|Motorin
|80.97
|LPG
|31.19
31 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi