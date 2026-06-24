Borsa İstanbul'daki gerileme devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,40 puan gerileyerek 14.331,21 puana indi. Günlük işlem hacmi ise 139,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör endeksleri incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 0,20 düşerken holding endeksi yüzde 0,02 oranında sınırlı yükseliş kaydetti.

Günün en fazla kazandıran sektörü yüzde 1,03 artışla finansal kiralama ve faktoring olurken, madencilik endeksi yüzde 2,90 değer kaybederek en sert düşüş yaşayan sektör oldu.

Küresel piyasalarda ise yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Federal Reserve) yıl sonuna kadar daha sıkı bir para politikası izleyebileceğine yönelik beklentileri değerlendirmeyi sürdürüyor. Son günlerde görülen satış baskısının bir miktar hafiflemesine rağmen piyasalarda karışık görünüm korunuyor.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise ABD büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtiyor.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 seviyeleri destek; 14.500 ve 14.600 puan seviyeleri ise direnç noktaları olarak öne çıkıyor.