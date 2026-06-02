Borsa İstanbul’da sert yükseliş: BIST 100 günü yüzde 3,62 primle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü güçlü alımlarla tamamlayarak yüzde 3,62 yükselişle 14.200,20 puana çıktı.

Endeks, önceki kapanışa göre 496,24 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 204,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Gün içinde en yüksek 14.200,20 puanı gören BIST 100, Avrupa borsalarındaki olumlu seyre paralel şekilde pozitif görünümünü korudu.

Sektör endekslerinin tamamı yükseliş kaydederken, bankacılık endeksi yüzde 4,53, holding endeksi ise yüzde 2,43 değer kazandı. Günün en fazla yükselen sektör endeksi yüzde 5,77 ile metal eşya ve makine oldu.

Küresel piyasalarda ise yatırımcıların odağında Orta Doğu’daki gelişmeler ve ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışı yer aldı. Öte yandan yapay zeka temalı teknoloji hisselerine yönelik iyimserliğin küresel risk iştahını desteklediği belirtildi.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD’de yayımlanacak ADP özel sektör istihdam verisinin piyasaların yönü açısından önem taşıdığını ifade etti.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puan seviyeleri direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. (AA)