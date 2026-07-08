Borsa İstanbul'da panik freni: Kayıplar kritik eşiğe ulaştı

Borsa İstanbul cephesinden piyasadaki sert düşüşe otomatik bir müdahale geldi.

Kurum tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlanan resmi açıklamada, saat 13:43 itibarıyla BIST 100 endeksindeki değer kaybının yüzde eksi 2 eşik değerini aşması sebebiyle sistemin otomatik olarak harekete geçtiği duyuruldu.

Gerçekleşen bu gelişme kapsamında, Pay Piyasası bünyesinde açığa satış yapılabilen işlem sıralarında "yukarı adım kuralı"nın seans sonuna kadar kesintisiz olarak uygulanmasına karar verildi.

YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Yukarı adım kuralı, piyasalarda açığa satış işlemlerinin, ilgili payın gerçekleşen en son işlem fiyatının üzerinde bir fiyattan gerçekleştirilmesini zorunlu kılan teknik bir mekanizmadır.

Kurallara göre, eğer son gerçekleşen işlem fiyatı bir önceki işlem fiyatından daha yüksek bir seviyedeyse, söz konusu açığa satış işlemi son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabiliyor. Devreye alınan bu uygulamayla birlikte, açığa satış işlemlerinin hisse fiyatları üzerinde yarattığı aşağı yönlü baskının sınırlandırılması ve sert satış dalgalarının daha da derinleşmesinin engellenmesi hedefleniyor.