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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul’da alarm: Hafta ortasında piyasaya satış dalgası girdi

Borsa İstanbul’da alarm: Hafta ortasında piyasaya satış dalgası girdi

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve küresel enflasyon endişeleri Borsa İstanbul'u vurdu. Haftanın ikinci gününü yükselişle kapatan BIST 100 endeksi, olumsuz haber akışıyla hafta ortasına düşüşle başladı.

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Borsa İstanbul’da alarm: Hafta ortasında piyasaya satış dalgası girdi

Küresel piyasalarda tırmanan ABD-İran gerilimi ve artan enflasyon endişeleri Borsa İstanbul'u da etkiledi. Haftanın ikinci işlem gününü hafif yükselişle tamamlayan BIST 100 endeksi, %0,50 değer kazanarak günü 14.497,37 puandan kapatmıştı. Ancak yurt dışından gelen olumsuz haber akışının ardından endeks, hafta ortasına satışlı bir seyirle giriş yaptı.

Güne %0,28 oranında düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, ilk açılışta 40,62 puan kaybederek 14.456,75 puana geriledi.

8 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.445
Günlük değişim %-0.36
Gün içi düşük 14.335
Gün içi yüksek 14.462
Önceki kapanış 14.497
Saat 11:00

8 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
GOLDA 10,12 %10,00
BETAE 70,75 %9,95
KONTR 4,49 %9,78
DGGYO 41,98 %5,21
BALAT 76,00 %4,32

8 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
SVGYO 17,10 %-9,95
KGYO 9,02 %-8,89
HUBVC 2,86 %-7,14
DIRIT 19,52 %-6,78
BALSU 14,57 %-6,72

8 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
TERA 138,00 2.506.233.180,00
ORZAX 78,00 199.017.390,00
BETAE 70,75 126.088.881,25
ASELS 383,00 100.571.970,00
THYAO 343,75 79.461.937,50

8 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.261,72₺
Satış 6.269,10₺
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8 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 91,34₺
Satış 91,36₺
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8 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,86₺ 46,86₺ %0.04 11:00
Euro (EUR) 53,57₺ 53,57₺ %0.16 11:00
Sterlin (GBP) 62,66₺ 62,67₺ %0.09 11:00
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8 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.78
LPG 31.19
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8 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.858$
Değişim %-1,43
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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