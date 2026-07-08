Borsa İstanbul’da alarm: Hafta ortasında piyasaya satış dalgası girdi
ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve küresel enflasyon endişeleri Borsa İstanbul'u vurdu. Haftanın ikinci gününü yükselişle kapatan BIST 100 endeksi, olumsuz haber akışıyla hafta ortasına düşüşle başladı.
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Küresel piyasalarda tırmanan ABD-İran gerilimi ve artan enflasyon endişeleri Borsa İstanbul'u da etkiledi. Haftanın ikinci işlem gününü hafif yükselişle tamamlayan BIST 100 endeksi, %0,50 değer kazanarak günü 14.497,37 puandan kapatmıştı. Ancak yurt dışından gelen olumsuz haber akışının ardından endeks, hafta ortasına satışlı bir seyirle giriş yaptı.
Güne %0,28 oranında düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, ilk açılışta 40,62 puan kaybederek 14.456,75 puana geriledi.
8 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.445
|Günlük değişim
|%-0.36
|Gün içi düşük
|14.335
|Gün içi yüksek
|14.462
|Önceki kapanış
|14.497
|Saat
|11:00
8 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|GOLDA
|10,12
|%10,00
|BETAE
|70,75
|%9,95
|KONTR
|4,49
|%9,78
|DGGYO
|41,98
|%5,21
|BALAT
|76,00
|%4,32
8 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|SVGYO
|17,10
|%-9,95
|KGYO
|9,02
|%-8,89
|HUBVC
|2,86
|%-7,14
|DIRIT
|19,52
|%-6,78
|BALSU
|14,57
|%-6,72
8 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|TERA
|138,00
|2.506.233.180,00
|ORZAX
|78,00
|199.017.390,00
|BETAE
|70,75
|126.088.881,25
|ASELS
|383,00
|100.571.970,00
|THYAO
|343,75
|79.461.937,50
8 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
8 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
8 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,86₺
|46,86₺
|%0.04
|11:00
|Euro (EUR)
|53,57₺
|53,57₺
|%0.16
|11:00
|Sterlin (GBP)
|62,66₺
|62,67₺
|%0.09
|11:00
8 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.87
|Motorin
|66.78
|LPG
|31.19
8 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi