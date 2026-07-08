Borsa İstanbul’da alarm: Hafta ortasında piyasaya satış dalgası girdi

Küresel piyasalarda tırmanan ABD-İran gerilimi ve artan enflasyon endişeleri Borsa İstanbul'u da etkiledi. Haftanın ikinci işlem gününü hafif yükselişle tamamlayan BIST 100 endeksi, %0,50 değer kazanarak günü 14.497,37 puandan kapatmıştı. Ancak yurt dışından gelen olumsuz haber akışının ardından endeks, hafta ortasına satışlı bir seyirle giriş yaptı.

Güne %0,28 oranında düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, ilk açılışta 40,62 puan kaybederek 14.456,75 puana geriledi.

8 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

8 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim GOLDA 10,12 %10,00 BETAE 70,75 %9,95 KONTR 4,49 %9,78 DGGYO 41,98 %5,21 BALAT 76,00 %4,32

8 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim SVGYO 17,10 %-9,95 KGYO 9,02 %-8,89 HUBVC 2,86 %-7,14 DIRIT 19,52 %-6,78 BALSU 14,57 %-6,72

8 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) TERA 138,00 2.506.233.180,00 ORZAX 78,00 199.017.390,00 BETAE 70,75 126.088.881,25 ASELS 383,00 100.571.970,00 THYAO 343,75 79.461.937,50

8 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

8 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

8 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

8 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.87 Motorin 66.78 LPG 31.19

8 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI