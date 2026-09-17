Borsa İstanbul açıklamalar sonrası yükselişe geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü seansı yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 endeksi bugün ise sabah saatlerinde önce düştü sonra gelen açıklamalarla yönünü yukarı çevirdi ve sabah saatlerinde yüzde 2,1'lik artışla 13 bin 398 puana çıktı.

Bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 6'yı buldu. Giriş saati 17 Eylül 2026 - 10:45 ve güncelleme saati 17 Eylül 2026 - 10:48 olarak kayıtlara geçen haberde, dünkü düşüşte çeşitli fon ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin endişelerin etkili olduğu belirtildi.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ TOPLANDI

Yaşanan gelişmeler üzerine bu sabah saat 08.00'de Finansal İstikrar Komitesi toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarımızın işleyişine yönelik temel veya yapısal bir risk bulunmuyor. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir" denildi.

TCMB'DEN LİKİDİTE ADIMI

Bunun yanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) da likidite adımı geldi.

Banka, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını, bankaların borç alabilme limitlerinin güncelleneceğini ve teminat iskonto oranlarının azaltılacağını açıkladı.

AVRUPA PİYASALARINDA YÜKSELİŞ

Bunun yanında küresel piyasalarda da ABD Merkez Bankası (Fed) etkisi görülüyor. Fed'in faiz kararı ve enflasyonla etkin mücadele edildiği yönündeki yorumlar borsalarda yükselişi destekledi.

Sabah saatlerinde Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 25.728 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 52.277 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 8.182 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.776 puana çıktı.