Son dakika | Açıklamalar art arda geldi: Merkez Bankası da harekete geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda likidite imkânlarının gözden geçirildiğini bildirdi. TCMB'den yapılan açıklamada, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağı belirtildi.

Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitlerinin de bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği ifade edilen açıklamada, TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarının gözden geçirilerek azaltılacağı kaydedildi. Açıklamada, likidite koşullarının yakından takip edileceği ve gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağı bildirildi.

TCMB'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Merkez Bankası tarafından kamuoyuyla paylaşılan duyurunun tam metni şu şekilde yer aldı:

"Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite imkânları gözden geçirilmiştir.

Bu çerçevede; Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır. TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecektir. TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."