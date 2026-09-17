Son dakika | Borsa açıldı: Kayıplar sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 173,74 puan ve yüzde 1,32 düşüşle 12.948,83 puandan başladı. BIST 100 endeksi 16 Eylül seansını fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından görülen sert satışlarla yüzde 5,54 düşüşle 13.122,58 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından artan satış baskısıyla 16 Eylül seansını yüzde 5,54 düşüşle 13.122,58 puandan tamamlamıştı. Endeks, dün günün ilk saatlerinde yüzde 5'in üzerinde gerileyerek 13 bin puan seviyesine çekilirken, gün içinde 12.817 puanı test etti. Böylece BIST 100, 2 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRILARI YÜKSELDİ

Yurt içi piyasalarda bazı fonlarda yaşanan temerrüt gelişmelerinin ardından Borsa İstanbul'da sert satışlar görülürken, teminat tamamlama çağrılarında da yükseliş kaydedildi. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) verilerine göre 16 Eylül'de teminat tamamlama çağrıları 1,76 milyar TL oldu. Bu seviye, 15 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.

VİOP'TA VADELİ KONTRAT GERİLEDİ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, 16 Eylül akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,8 geriledi. Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,01 azalarak 15.719,00 puandan işlem görüyor.

FİK MEHMET ŞİMŞEK BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Öte yandan Finansal İstikrar Komitesi (FİK), bugün saat 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, yaşanan çalkantılı hareketlenmeye karşı tedbirlerin hızlıca devreye alındığı ifade edildi.

DOLAR/TL 48,67 SEVİYESİNDE

Dolar/TL, 16 Eylül gününü yüzde 0,1 artışla 48,6560 seviyesinden tamamladı. Kur, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 48,6750 seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde bugün konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.

Yurt dışında ise başta Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puan destek, 13.300 ve 13.400 puan direnç seviyeleri olarak belirtiliyor.