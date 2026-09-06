Bodrum'un ünlü işletmeleri teker teker kapanıyor! Sayı 42'yi bulabilir

Bodrum'da turizm sezonunun tamamlanmasıyla birlikte esnafın karşı karşıya kaldığı ağır maliyet tablosu kepenk kapatma dalgasını beraberinde getirdi. Artan giderler ve düşen cirolar nedeniyle zor bir kışa giren ilçede sembol mekanlar birer birer veda ederken, Paşatarlası ile Marina hattında yeme-içme sektöründeki 42 işletmenin kapısına kilit vurduğu iddia ediliyor.

Gazeteci Tandoğan Uysal'ın Bodrum Gündem'deki köşesinde aktardığı bilgilere göre, Bodrum'da sezonun sona ermesiyle birlikte yalnızca turistler değil, kentin sosyal ve ticari hafızasında yer edinen köklü işletmeler de ilçeden çekilmeye başladı.

BERK BALIK'IN ARDINDAN LEMAN KÜLTÜR DE VEDA EDİYOR

İlçede 33 yıldır faaliyet gösteren Berk Balık'ın fahiş kira artışları nedeniyle kapılarını kapatmasının yarattığı yankı sürerken, Kumbahçe'nin uzun yıllardır bilinen noktalarından Leman Kültür'ün de ekim ayı sonunda faaliyetine son vereceği bildirildi.

Ancak Leman Kültür'ün kapanış gerekçesi kira artışı tartışmalarından farklı bir nedene dayanıyor. İşletme sahibi Tayfun Dinç, bölgedeki en uygun kiralardan birini ödediklerini belirterek, kapatma kararının tamamen sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık bir yıl önce alındığını ifade etti. Kararın ardından ekim ayı sonunda kira sözleşmesinin sonlandırılacağı belirtilirken, gerekçesi farklı olsa da Bodrum bir simge mekanını daha kaybetmiş oldu.

PAŞATARLASI-MARİNA HATTINDA '42 İŞLETME' İDDİASI

Köklü mekanların vedası sürerken, Bodrum kulislerinde esnafın içinde bulunduğu durumun boyutunu gösteren çarpıcı bir veri konuşulmaya başlandı. Paşatarlası'ndan Marina'ya kadar uzanan sahil şeridinde, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 42 işletmenin kapandığı ileri sürülüyor. İlçede konuşulan bu tablonun, bireysel kararların ötesinde sektörün genele yayılan krizine işaret ettiği kaydediliyor.

GİDERLER KATLANDI: DAHA NE KADAR DAYANABİLİRİM?

Bodrum esnafının geride bıraktığı sezon, azalan müşteri sayısı ve düşen cirolara karşın katlanan maliyetlerle kayıtlara geçti. İşletmelerin sırtındaki yükler arasında elektrik faturaları, personel giderleri, vergiler, hammadde maliyetleri, ecrimisil ve işgaliye bedelleri öne çıkıyor. Bazı işletmeler için bu tabloya fahiş kira talepleri de eklendiğinde sürdürülebilirlik tamamen ortadan kalkıyor.

Mevcut ekonomik tablonun esnafın yaklaşımını kökten değiştirdiği belirtilirken, geçmiş yıllarda sezon sonlarında sorulan "Ne kadar kazandım?" sorusunun yerini, artık birçok işletmeci için "Daha ne kadar dayanabilirim?" sorusunun aldığı ifade ediliyor.

KENTİN TİCARİ VE SOSYAL HAFIZASI SİLİNİYOR

İlçede tabelası inen her işletmenin nedeni aynı olmasa da sonuç Bodrum'un kimliği açısından değişmiyor. Kimi yüksek kiralar ve ekonomik açmazlar nedeniyle havlu atarken, kimi sağlık sorunları veya ağır işletme temposunu sürdürememesi sebebiyle çekilme kararı alıyor.

Yıllardır aynı sokaklarda kepenk açarak Bodrum'un marka değerini ve sosyal hafızasını oluşturan restoran, lokanta ve kafelerin birer birer kapanması, ilçenin geleceğine dair soru işaretlerini büyütüyor. Mevsimsel sonbaharın ötesinde, Bodrum esnafının karşı karşıya olduğu tablonun gerçek anlamda bir "yaprak dökümüne" işaret ettiği değerlendiriliyor.