Beyaz et sektöründe deprem büyüyor! Ücretleri ödenmemiş

Beyaz et sektörüne yönelik eşine az rastlanır operasyon ve sonrasında gelen denetim kayyumu kararı adeta sektörde deprem etkisi yarattı.

Ülkenin en büyük tavuk üreticisi konumundaki 13 firmaya yönelik operasyon sonrası bu şirketlerin fason üretim yapan üreticilere ödeme yapamadıkları iddia edildi.

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, bir üretici tarafından kendisine iletilen notu sosyal medya hesabında paylaştı.

"ZOR DURUMDA KALDIK"

Notta, üretici sektöre kayyum atandığı için 15 Haziran'dan bu yana ödeme almadıklarını ileri sürdü:

"Bizler damızlık yetiştiricileriyiz. Hükümetin geçen hafta içinde beyaz et üreticisi olan entegrelere denetim kayyuma atadığı için bizler 15.06. 2026 tarihinde almamız gereken hakedişlerimizi, 18.06.2026 tarihine kadar alamadık. Karşı taraflara verdiğimiz sözleri ve çekleri ödeyemediğimizden dolayı zor durumda kaldık."

"ELİNİZİ ATTIĞINIZ HER YERE DERT GÖTÜRÜYORSUNUZ"

Üretici tarafından kendisine iletilen notu paylaşan Turhan Çömez ise şunları kaydetti:

"Beyaz et firmalarına fason üretim yapan kümes/çiftlik sahipleri dertli. Denetim kayyumu atandıktan sonra, firmalardan paralarını alamadıklarını, işçilerine maaş ödeyemediklerini söylüyorlar. Elinizi attığınız her yere; sorun, dert ve kargaşa götürüyorsunuz!"

🐓Beyaz et firmalarına fason üretim yapan kümes/çiftlik sahipleri dertli.

🐓Denetim kayyumu atandıktan sonra, firmalardan paralarını alamadıklarını, işçilerine maaş ödeyemediklerini söylüyorlar.

💡Elinizi attığınız her yere; sorun, dert ve kargaşa götürüyorsunuz! https://t.co/fY5QoL2xF0 pic.twitter.com/KqQrEzO81i — Turhan Çömez (@ComezTurhan) June 18, 2026

NE OLMUŞTU?

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu, haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı iddiası ile 12 Haziran 2026'da 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita'ya denetim kayyumu atandı.

Cuma günü 12 farklı kentte yürütülen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan ve aralarında şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 29 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından “yurt dışı çıkış yasağı” ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün ise mahkeme kararı ile 7 şirket hakkında denetim kayyumunun kaldırılmasına karar verildi.