Son Dakika | 7 tavuk şirketinin kayyum kararı kaldırıldı

Beyaz et sektörüne yönelik operasyonlarda şirketlere atanan denetim kayyumu için mahkeme iptal kararı verdi.

7 şirketin karara itirazları sonucu mahkeme denetim kayyumunun kaldırılmasına hükmetti.

Haberi duyuran Gazeteci Ali Ekber Yıldırım şunları kaydetti:

"Tavuk eti üreten 7 şirketin İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğine yaptığı itiraz sonucunda denetim kayyımlığı tedbir kararı kaldırıldı. Banvit, Şen Piliç, Ay-Pi Tavukçuluk, As Piliç, Lezita, Ak Piliç, Bupiliç’te denetim kayyımlığının kaldırıldığına ilişkin mahkeme karar"

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 12 Haziran Cuma sabahı beyaz et endüstrisinin merkezindeki dev firmalara yönelik düzenlenen büyük bir operasyon haberiyle güne başladı. Soruşturmaya ilişkin ilk resmi duyuruyu, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada; piyasa mekanizmalarını bozarak haksız fiyat artışlarıyla tüketicileri mağdur ettiği, serbest rekabet koşullarını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği iddia edilen 32 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verildiğini ve sektör bileşeni 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu.

Bu operasyonun ardından 16 Haziran'da beyaz et satışında fırsatçılık iddiası ile bazı marketlere 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.

SEKTÖRÜN YÜZDE 80'İNE KAYYUM KISKACI

Düzenlenen operasyonda hedef alınan şirketlerin piyasadaki hacmine bakılınca sektörün devleri olduğu ortaya çıkıyor. İdari tedbir uygulanan ve denetim kayyumu görevlendirilen 13 şirket, Türkiye'nin toplam tavuk eti üretiminin tam yüzde 80'lik kısmını tek başına gerçekleştiriyor.

Bahse konu firmalardan 7 tanesi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak kamuoyuna ilan edilen “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alıyor.

Operasyon kapsamında CEO'su gözaltına alınan Banvit firmasının hisse yapısı da dikkat çekiyor. Şirketin yüzde 55,02'lik çoğunluk hissesi dünya tavuk eti üretiminde ilk 3 oyuncudan biri olan Brezilya merkezli BRF şirketine, yüzde 36,68'i Katar merkezli Qatar Holding LLC ortaklığına aitken, geriye kalan yüzde 8,30'luk payı ise borsada halka açık şekilde işlem görüyor.

SERBEST BIRAKILDILAR

Cuma günü 12 farklı kentte yürütülen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan ve aralarında şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 29 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından “yurt dışı çıkış yasağı” ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINAN 13 ŞİRKET

Operasyon dalgasına dahil edilerek üzerlerine denetim kayyumu atanan 13 şirket şunlar oldu:

Şenpiliç

Banvit

Erpiliç

Lezita

Keskinoğlu

Hastavuk

Bakpiliç

Bupiliç

Akpiliç

Aspiliç

Gedik Tavukçuluk

Orvital

AY-Pİ

REKABET KURUMU DAHA ÖNCE MİLYARLIK CEZA KESMİŞTİ

Sürecin arka planı incelendiğinde, Ticaret Bakanlığı ile tavuk eti üreticileri arasında uzun süredir devam eden bir gerilim iklimi göze çarpıyor. Rekabet Kurumu, 2024 yılında 14 şirket hakkında rekabet kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla kapsamlı bir soruşturma açmıştı.

27 Eylül 2025 tarihinde tamamlanan o soruşturmanın sonucunda, rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 13 firmaya toplamda 3,7 milyar TL idari para cezası kesilmişti. O dönem kurumsal yönetimden yapılan açıklamada, soruşturma süreci devam ederken Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç’in uzlaşma talebinde bulunduğu aktarılarak, "5 teşebbüs rekabete hassas bilgi değişiminin tarafı olduklarını ve bu suretle 4054 sayılı Kanun 4. maddesini ihlal ettiklerini kabul etmişlerdir. Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulandı" denilmişti.

CP TAVUKÇULUK PİYASADAN ÇEKİLME KARARI ALDI

Soruşturmanın nihai etabında ise Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç, Gedik ve Hastavuk firmalarına ceza yaptırımı uygulanırken; en yüksek ceza dilimi 947,3 milyon TL ile Banvit'e kesilmişti.

Süreçte ceza almayan tek firma olan CP Tavukçuluk ise varlıklarını satarak Türkiye piyasasından çekilme kararı almıştı.