Bankalar yarışa girdi, mevduat faiz oranları güncellendi! 250 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu

Bankalar, müşteri kazanmak amacıyla mevduat faiz oranlarını güncellemeyi sürdürüyor. Değişen oranlarla birlikte 250 bin TL’lik birikimin 32 günlük getirisi de bankalara göre farklı seviyelere ulaştı.

Bankaların mevduat faizlerinde rekabet devam ediyor. Yeni müşteri kazanmak isteyen birçok banka, vadeli hesap faiz oranlarını güncelleyerek yatırımcılara daha cazip getiri fırsatları sunuyor.

Yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen tasarruf sahipleri ise hangi bankanın daha fazla kazanç sağladığını yakından takip ediyor. Bu kapsamda, 250 bin TL'lik birikimin 32 günlük vadede ne kadar getiri sağlayacağı da yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

İşte bankalara göre 250 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirileri...

FİBABANKA

Faiz Oranı: %46
Aylık Net Getiri: 9.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 259.326,03 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %46
Aylık Net Getiri: 9.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 259.326,03 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %44
Aylık Net Getiri: 8.920,55 TL
Vade Sonu Tutar: 258.920,55 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Net Getiri: 8.819,18 TL
Vade Sonu Tutar: 258.819,18 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Net Getiri: 8.819,18 TL
Vade Sonu Tutar: 258.819,18 TL

QNB

Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 8.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 258.717,81 TL

ODEA

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Net Getiri: 8.616,44 TL
Vade Sonu Tutar: 258.616,44 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %42
Aylık Net Getiri: 8.515,07 TL
Vade Sonu Tutar: 258.515,07 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %42
Aylık Net Getiri: 8.515,07 TL
Vade Sonu Tutar: 258.515,07 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: %41,5
Aylık Net Getiri: 8.413,70 TL
Vade Sonu Tutar: 258.413,70 TL

ING

Faiz Oranı: %41
Aylık Net Getiri: 8.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 258.312,33 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 7.906,85 TL
Vade Sonu Tutar: 257.906,85 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %36
Aylık Net Getiri: 7.298,63 TL
Vade Sonu Tutar: 257.298,63 TL

MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankalar arasındaki mevduat faizi yarışı sürerken, uzmanlar yatırımcıları yalnızca yüksek oranlara odaklanmamaları konusunda uyarıyor. Özellikle kampanyalı faiz oranlarının detaylarının dikkatlice incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

NET KAZANCA DİKKAT

Uzmanlara göre mevduat hesabı açmadan önce ilk kontrol edilmesi gereken konu, açıklanan faiz oranının brüt mü yoksa net mi olduğu. Stopaj kesintisi sonrası elde edilecek gerçek kazancın hesaplanmasının büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

KAMPANYA FAİZLERİNİ İNCELEYİN

Bazı bankaların sunduğu “hoş geldin faizi” kampanyalarının yalnızca yeni müşteriler için geçerli olduğu ve sınırlı süre uygulandığı ifade ediliyor. Kampanya süresi sona erdiğinde standart faiz oranına geçilebildiği için detayların dikkatle okunması öneriliyor.

LİMİT ŞARTLARINI KONTROL EDİN

Yüksek faiz oranlarının çoğu zaman belirli mevduat tutarları için geçerli olduğu belirtilirken, limit aşımında faiz oranlarının düşebildiğine dikkat çekiliyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
