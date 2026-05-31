Bankalar yarışa girdi, mevduat faiz oranları güncellendi! 250 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu
Bankalar, müşteri kazanmak amacıyla mevduat faiz oranlarını güncellemeyi sürdürüyor. Değişen oranlarla birlikte 250 bin TL’lik birikimin 32 günlük getirisi de bankalara göre farklı seviyelere ulaştı.
Yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen tasarruf sahipleri ise hangi bankanın daha fazla kazanç sağladığını yakından takip ediyor. Bu kapsamda, 250 bin TL'lik birikimin 32 günlük vadede ne kadar getiri sağlayacağı da yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
İşte bankalara göre 250 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirileri...
FİBABANKA
Faiz Oranı: %46
Aylık Net Getiri: 9.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 259.326,03 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %46
Aylık Net Getiri: 9.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 259.326,03 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Getiri: 8.920,55 TL
Vade Sonu Tutar: 258.920,55 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Net Getiri: 8.819,18 TL
Vade Sonu Tutar: 258.819,18 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Net Getiri: 8.819,18 TL
Vade Sonu Tutar: 258.819,18 TL
QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 8.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 258.717,81 TL
ODEA
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Net Getiri: 8.616,44 TL
Vade Sonu Tutar: 258.616,44 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %42
Aylık Net Getiri: 8.515,07 TL
Vade Sonu Tutar: 258.515,07 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %42
Aylık Net Getiri: 8.515,07 TL
Vade Sonu Tutar: 258.515,07 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Net Getiri: 8.413,70 TL
Vade Sonu Tutar: 258.413,70 TL
ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Net Getiri: 8.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 258.312,33 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 7.906,85 TL
Vade Sonu Tutar: 257.906,85 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %36
Aylık Net Getiri: 7.298,63 TL
Vade Sonu Tutar: 257.298,63 TL
MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bankalar arasındaki mevduat faizi yarışı sürerken, uzmanlar yatırımcıları yalnızca yüksek oranlara odaklanmamaları konusunda uyarıyor. Özellikle kampanyalı faiz oranlarının detaylarının dikkatlice incelenmesi gerektiği belirtiliyor.
NET KAZANCA DİKKAT
Uzmanlara göre mevduat hesabı açmadan önce ilk kontrol edilmesi gereken konu, açıklanan faiz oranının brüt mü yoksa net mi olduğu. Stopaj kesintisi sonrası elde edilecek gerçek kazancın hesaplanmasının büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.
KAMPANYA FAİZLERİNİ İNCELEYİN
Bazı bankaların sunduğu “hoş geldin faizi” kampanyalarının yalnızca yeni müşteriler için geçerli olduğu ve sınırlı süre uygulandığı ifade ediliyor. Kampanya süresi sona erdiğinde standart faiz oranına geçilebildiği için detayların dikkatle okunması öneriliyor.
LİMİT ŞARTLARINI KONTROL EDİN
Yüksek faiz oranlarının çoğu zaman belirli mevduat tutarları için geçerli olduğu belirtilirken, limit aşımında faiz oranlarının düşebildiğine dikkat çekiliyor.