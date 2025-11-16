Bankalarda rekabet kızıştı: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Bankalarda rekabet kızıştı: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
Yayınlanma:
Merkez Bankası’nın ekimde yaptığı 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından gözler aralık ayı kararına çevrilirken, indirim sonrası gerileyen mevduat faizleriyle birlikte bankaların 1 milyon TL için sunduğu aylık getiri hesaplandı.

Merkez Bankası’nın ekimde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e çekmesinin ardından, aralık ayında açıklanacak yeni faiz kararına yönelik beklentiler artarken, olası indirim sinyalleri bankalardaki mevduat faizlerine de yansımaya başladı.

paraaaaa.jpg

ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantı takvimine göre Merkez Bankası Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki PPK toplantısı 11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

1 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Bankaların güncel faiz oranları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, hangi bankanın en yüksek mevduat faizini sunduğu ve 1 milyon TL’nin aylık getirisinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

Bankalarda mevduat 25 trilyon liraya dayandıBankalarda mevduat 25 trilyon liraya dayandı

TEB: Faiz oranı %45 — Net kazanç: 28.106,38 TL

ING Bank: Faiz oranı %46 — Net kazanç: 28.741,08 TL

Türkiye İş Bankası: Faiz oranı %39,5 — Net kazanç: 28.569,86 TL

Yapı Kredi: Faiz oranı %44 — Net kazanç: 32.320,15 TL

Denizbank: Faiz oranı %42,25 — Net kazanç: 30.558,9 TL

Akbank: Faiz oranı %42 — Net kazanç: 30.378,08 TL

QNB: Faiz oranı %43,5 — Net kazanç: 26.743,56 TL

Garanti BBVA: Faiz oranı %41,5 — Net kazanç: 30.016,44 TL

Ziraat Bankası: Faiz oranı %41,5 — Net kazanç: 30.016,44 TL

Alternatif Bank: Faiz oranı %47 — Net kazanç: 29.458,57 TL

EnPara: Faiz oranı %40 — Net kazanç: 28.931,51 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Ekonomi
Kapış kapış gidiyor: Kilosu 75 liradan satılıyor
Kapış kapış gidiyor: Kilosu 75 liradan satılıyor
Emeklilerden seyyanen zam talebi
Emeklilerden seyyanen zam talebi