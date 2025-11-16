Bankalarda rekabet kızıştı: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Merkez Bankası’nın ekimde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e çekmesinin ardından, aralık ayında açıklanacak yeni faiz kararına yönelik beklentiler artarken, olası indirim sinyalleri bankalardaki mevduat faizlerine de yansımaya başladı.

ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantı takvimine göre Merkez Bankası Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki PPK toplantısı 11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

1 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Bankaların güncel faiz oranları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, hangi bankanın en yüksek mevduat faizini sunduğu ve 1 milyon TL’nin aylık getirisinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

Bankalarda mevduat 25 trilyon liraya dayandı