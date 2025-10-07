Bankalarda mevduat 25 trilyon liraya dayandı

Türkiye’de bankacılık sektöründeki toplam mevduat, eylül ayı sonunda 25 trilyon liraya yaklaştı. Geçen yıl sonunda 18,99 trilyon lira olan mevduatlar, 9 aylık dönemde yaklaşık 6 trilyon lira artış kaydetti.

MEVDUATLARDA 9 AYDA YÜZDE 31’LİK ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam mevduatı, eylül sonu itibarıyla 24 trilyon 968 milyar 332 milyon liraya yükseldi.

Bu tutarın 14 trilyon 541 milyar 995 milyon lirası bireysel (gerçek kişi) hesaplarında toplandı.

Gerçek kişilerin mevduatı, geçen yılın aynı dönemine göre 3 trilyon 258 milyar lira artarak yüzde 28,9 büyüme gösterdi.

Ticari kuruluşların mevduatları da 8 trilyon 513 milyar 921 milyon liraya çıkarak 9 ayda yüzde 31,4 oranında arttı.

RESMİ KURUMLARIN MEVDUATI YÜZDE 54,7 ARTTI

Veriler, en güçlü artışın resmi ve diğer kuruluşların mevduat hesaplarında yaşandığını ortaya koydu.

Bu kalemdeki mevduatlar, 1 trilyon 236 milyar liradan 1 trilyon 912 milyar liraya yükselerek yüzde 54,7 oranında artış gösterdi.

Sigorta kapsamındaki mevduatlar ise yılın 9 ayında 1 trilyon 813 milyar lira artışla 6 trilyon 198 milyar liraya ulaştı.

KUR KORUMALI MEVDUAT 300 MİLYAR LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Yılın 9 aylık döneminde Kur Korumalı Mevduat (KKM) hızla eridi. KKM ve katılma hesapları toplamı, yüzde 74,1 azalarak 292 milyar 805 milyon liraya geriledi.

Aralık 2024’te 1 trilyon 129 milyar lira seviyesinde olan KKM bakiyesi, eylül sonunda 300 milyar liranın altına indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Metni’nde KKM’den çıkışı resmi hedef olarak duyurmuştu. Bu kapsamda, önce tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemleri şubat ayında durduruldu.

Ardından 23 Ağustos itibarıyla gerçek kişilerin de (YUVAM hariç) yeni hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı.

Merkez Bankası, bu adımlarla KKM’den çıkış sürecinin tamamlandığını ve tüm hesap vadelerinin bitmesiyle ilgili düzenlemelerin yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.