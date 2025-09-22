Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: İşte banka banka 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın altıncı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranı 250 baz puan indirilerek yüzde 43'ten 40,5'e düşürmesiyle birlikte mevduat piyasasında hareketlilik yaşanıyor.
Bankaların güncellediği faiz oranları, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
750 bin TL'nin 32 gün vadeyle kazancı merak konusu oldu.
İşte banka banka 750 bin TL’nin güncel aylık getirisi:
HALKBANK
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 20.613 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 23.054 TL
Vade Sonu Tutar: 773.054 TL
Kredi kartı faizleri düşürüldü!
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 21.584 TL
Vade Sonu Tutar: 771.584 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 20.952 TL
Vade Sonu Tutar: 770.952 TL
Akbank
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 23.868 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 24.799 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 22.154 TL
Vade Sonu Tutar: 772.154 TL
ING
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 26.581 TL
Vade Sonu Tutar: 776.581 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 23.832 TL
Vade Sonu Tutar: 773.832 TL