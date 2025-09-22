Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: İşte banka banka 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi!

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: İşte banka banka 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi!
Yayınlanma:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eylül ayı toplantısında aldığı faiz kararı sonrası 750 bin TL'nin bir aylık getirisi merak konusu oldu. İşte banka banka rakamlar...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın altıncı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranı 250 baz puan indirilerek yüzde 43'ten 40,5'e düşürmesiyle birlikte mevduat piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

Bankaların güncellediği faiz oranları, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

aylik-getiri.jpeg

750 bin TL'nin 32 gün vadeyle kazancı merak konusu oldu.

İşte banka banka 750 bin TL’nin güncel aylık getirisi:

HALKBANK

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 20.613 TL

Vade Sonu Tutar: 770.613 TL

1.jpeg

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 23.054 TL

Vade Sonu Tutar: 773.054 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %43,25

Net Kazanç: 21.584 TL

Vade Sonu Tutar: 771.584 TL

2.jpeg

Denizbank

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 23.326 TL

Vade Sonu Tutar: 773.326 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 23.326 TL

Vade Sonu Tutar: 773.326 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 23.326 TL

Vade Sonu Tutar: 773.326 TL

Odea Bank

Faiz Oranı: %45,5

Net Kazanç: 20.952 TL

Vade Sonu Tutar: 770.952 TL

3.jpeg

Akbank

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 23.868 TL

Vade Sonu Tutar: 773.868 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 24.799 TL

Vade Sonu Tutar: 774.799 TL

Getir Finans

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 22.154 TL

Vade Sonu Tutar: 772.154 TL

ING

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 26.581 TL

Vade Sonu Tutar: 776.581 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 23.832 TL

Vade Sonu Tutar: 773.832 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

