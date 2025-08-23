Son dakika | Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemlerinin bugün itibarıyla sonlandırıldığını duyurdu.

Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Banka, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin 23 Ağustos 2025 itibarıyla sona erdirildiğini bildirdi. YUVAM hesapları ise bu değişikliğin dışında tutuldu.

ÖNCEKİ HESAPLAR VADE SONUNDA SONA ERECEK

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihten önce açılmış hesaplar vade sonunda sona erecek ve ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacak.

Bu kararla birlikte, KKM’nin Türk Lirası’na geçiş ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin kaldırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemelerinin de gözden geçirildiği ifade edildi.