Bankalar musluğu açtı! Bayram öncesi emekli promosyonları belli oldu

Kurban Bayramı öncesinde bankalar, emekli maaşı müşterilerine yönelik promosyon ödemelerini güncelledi. Hem kamu hem de özel bankalar kampanyalarını duyurdu.

Bankaların sunduğu yeni kampanyalar, yalnızca nakit promosyonla sınırlı kalmayıp; fatura ödeme talimatı verme, kredi kartı kullanımı ve mobil bankacılık aktivasyonu gibi ek şartlara bağlı ek avantajlar da içeriyor. Emekli maaş aralığına göre değişen ve kademeli olarak yükselen bu ödemeler, bankaların sunduğu yan hizmetlerle birlikte farklılık gösterebiliyor.

BANKALAR YENİ TUTARLARI DUYURDU

“En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İşte Mayıs 2026 itibarıyla bankaların güncel promosyon tutarları…



AKBANK

Akbank, 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyanlar için kapsamlı bir paket açıkladı.

Nakit Promosyon: 20.000 TL’ye kadar.

Ek Avantaj: 50.000 TL’ye varan %0 faizli kredi imkanı.

Koşullu Ödüller: Fatura ve kart harcama taahhütleriyle birlikte toplam finansal fayda 100.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

ING

ING, nakit promosyon tutarlarını ek koşullu ve koşulsuz olarak ikiye ayırıyor.

Doğrudan Nakit: Maaş tutarına göre 15.000 TL’ye kadar.

Toplam Ödeme: Ek nakit promosyonların devreye girmesiyle toplam tutar 32.000 TL olarak belirlendi.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, taahhüt veren müşterilerine maaş aralığına göre ödeme yapıyor.

Temel Promosyon: 15.000 TL’ye kadar nakit.

Ek Koşullar: Fatura talimatı ve kart harcama şartlarının yerine getirilmesi durumunda toplam ödeme 30.000 TL’ye ulaşıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik nakit ödeme ve bankacılık hizmetlerinde muafiyet sunuyor.

Nakit Ödeme: 15.000 TL ana promosyon.

Ek Destek: Belirli kriterlerle 10.000 TL ek promosyon (Toplam 25.000 TL)

Ek Hizmetler: Aidatsız kredi kartı ve ücretsiz para transferi.

DENİZBANK

DenizBank, 2026 Mayıs ayı güncel listesinde emekli promosyon üst limitini revize etti.

Promosyon Tutarı: Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon desteği sunuluyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, promosyon ödemelerini nakit ve harcama bonusu şeklinde kurguladı.

Nakit Ödeme: 15.000 TL’ye kadar.

Ek Ödüller: Kredi kartı harcaması, sigorta ve avans hesap kullanımıyla toplamda 25.000 TL değerinde kazanç imkanı.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, maaş tutarına göre kademeli ödeme

sistemini sürdürüyor.

10.000 TL - 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit promosyon.

HALKBANK

Halkbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik ödeme takvimini şu şekilde duyurdu:

Ödeme Tutarları: Maaş miktarına bağlı olarak 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyonlar tek seferde hesaba yatırılıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Emekli promosyonu alırken dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlardır:

1. MAAŞ ALMA TAAHHÜDÜ

Promosyon almak için genellikle belirli bir süre (çoğunlukla 3 yıl) maaşınızı aynı bankadan alma taahhüdü vermeniz gerekir. Bu süre boyunca maaşınızı başka bir bankaya taşımak promosyonun geri alınmasına yol açabilir.

2. EK KOŞULLAR VE TALİMATLAR

Otomatik fatura ödeme talimatı

Kredi kartı kullanımı

Dijital bankacılık işlemleri

Bankalar, promosyon tutarını artırmak için ek şartlar koyabilir. Bu şartları önceden bilmek önemlidir.

3. KAMPANYA ŞARTLARI VE TARİHLERİ

Promosyon kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihleri ile başvuru koşullarını kontrol etmek gerekir. Bazı kampanyalar sınırlı süreyle geçerlidir.

4. PROMOSYON TUTARLARI VE MAAŞ MİKTARI

Promosyon miktarı, emekli maaşınızın tutarına göre değişebilir. Yüksek maaş alan emekliler daha yüksek promosyon alabilir.

5. BANKALAR ARASI KARŞILAŞTIRMA

Farklı bankaların sunduğu promosyon tutarlarını ve ek avantajlarını karşılaştırarak en uygun ve avantajlı teklifi seçmek önemlidir.