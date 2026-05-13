Bilal Erdoğan EYT'liye geçinebileceği kadar maaşı çok gördü

Türkiye'deki emeklilik sistemi ile Batı ülkelerindeki uygulamaları karşılaştıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, babasının imzaladığı kanun teklifi ile emekli maaşı almaya başlayan EYT'lileri hedef aldı. Erdoğan, "Nasıl oluyor da 45 yaşında EYT'den emekli olmuş bir insan, devlet bana geçinecek kadar emekli maaşı versin diyebiliyor? Bunu nasıl içine sindirebiliyor?" şeklinde konuştu.

"70 YAŞINDA AMERİKA'NIN GAVURU MASALARA SERVİS YAPIYOR"

Konuşmasında Batı ülkelerinde erken yaşta emeklilik olmadığını belirten ve oradaki çalışma disiplinini öven Erdoğan, ileri yaşta çalışmaya devam edenleri örnek gösterdi. Erdoğan, "Başka yerde adam 60-65 yaşında çalışıyor, 70 yaşında Amerika'nın gavuru masalara servis yapıyor. Bizde ise 45 yaşında 'devlet bana geçim aylığı versin' deniliyor" ifadelerini kullandı. Açıklamalarının devamında Türk toplumundaki en büyük tehlikenin 'tembellik' olduğunu söyleyen Erdoğan, çalışkan insanların ödüllendirilmesi gerektiğini belirtti.

SEÇİM ÖNCESİ APAR TOPAR YASALAŞAN KANUN

Bilal Erdoğan'ın eleştirdiği ve kamuoyunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT) olarak bilinen düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesinde işe giren vatandaşların 'yaş şartı' olmaksızın emekli olabilmelerine imkan tanıyor. AKP'nin Meclis'e sunduğu teklifin kabul edilmesi sonucunda 3 Mart 2023'te yasalaşan düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Düzenleme, 14 Mayıs 2023 tarihli seçimler öncesinde 'oy endişeleri' gerekçe gösterilerek apar topar hazırlanmış ve Meclis'e sunulmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de birçok konuşmasında EYT düzenlemesinden şikayet etmiş ve ekonomideki dengeleri bozduğunu belirtmişti.