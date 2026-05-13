Enflasyon tahmini geldi, emekli zammında senaryolar ortaya çıktı

Milyonlarca emekli ve dar gelirli, Temmuz 2026'da yapılacak maaş düzenlemesi için gün sayarken, 2026 Mayıs ayı enflasyonuna dair gelen tahmin 5 aylık veri için fikir verdi.

MAYIS TAHMİNİ: HAYAT PAHALILIĞI DURMAK BİLMİYOR

Akbank Ekonomik Araştırmalar biriminin Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin topladığı öncü fiyatlar, aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamının ortalama yüzde 1,42 seviyesinde gerçekleşebileceğini öngördü.

Nisan ayında aylık yüzde 4,18 olarak gerçekleşen ve yıllık bazda yüzde 32,37’ye fırlayan enflasyonun ardından, Mayıs ayında da tırmanışın sürmesi bekleniyor. Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya konuya ilişkin, “Nisanda enflasyona yüksek katkı yapan bazı gıda ve enerji kalemlerinde fiyat düşüşleri var. Buna karşılık çiğ süt alım fiyatlarındaki artışın doğrudan ve dolaylı etkileri görülüyor” şeklinde konuştu.

KURBAN BAYRAMI ETKİSİ SOFRAYI VURACAK

Nisan ayındaki sert yükselişin ardından Mayıs ayında aylık enflasyonun hız kesmesinin "şokun yayılımı" açısından kıymetli olacağını belirten Çağrı Sarıkaya, Kurban Bayramı'na dikkat çekti.

Sarıkaya, “Ayın geri kalan kısmında, başta gıda ve ulaştırmada olmak üzere bayram kaynaklı ilave enflasyon görülebilir. İkinci ve nihai raporlamamızda bunları da gözlemlemiş olacağız” değerlendirmesini yaptı. Bu durum, milyonların bayram alışverişi ve seyahat maliyetlerinin enflasyon canavarını daha da besleyeceğini gösteriyor.

EMEKLİNİN 5 AYLIK MAAŞ HESABI

Temmuz ayında yapılacak yarı yıl zammı öncesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için son iki kritik veriden biri olan Mayıs rakamı büyük önem taşıyor. Yılın ilk dört aylık döneminde emekliler, kümülatif olarak yüzde 14,64 oranında bir maaş artışını şimdiden hak etmişti.

Eğer Mayıs ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verisi tahminler doğrultusunda yüzde 1,42 gelirse, 5 aylık toplam enflasyon farkı yaklaşık yüzde 16,27’ye ulaşacak. Milyonlarca emekli, beş aylık süreç sonunda bu oranda bir zam farkına ulaşmış olacak. Kesin rakamlar ise Haziran ayı verisinin de eklenmesiyle Temmuz başında netleşecek.

MERKEZ BANKASI HEDEFLERİ GÜNCELLEYECEK Mİ?

Piyasalar bir yandan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın kamuoyuna açıklanacak olan yılın ikinci enflasyon raporuna odaklandı.

Gerçekleşen enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde seyretmesi nedeniyle, Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor. Orta Doğu’daki siyasi belirsizlikler ve küresel petrol piyasasındaki yükselişin etkisiyle enflasyonist baskıların süreceği öngörülüyor.