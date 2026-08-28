Bankalar faiz indirecek mi? Merkez adımı attı, iş dünyası 'sıra sizde' dedi

Diyarbakır'da, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle "İş Dünyası Finans Buluşması" programı gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektör ile finans sektörünün aynı salonda bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

FİNANSMAN AKIŞINDAKİ TIKANIKLIK VE KREDİ LİMİTLERİ

Finansmanın vücuttaki kan akışı gibi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kan akışı tıkandığında organların düzgün çalışmadığını ve hastalıkların baş gösterdiğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Finansmana erişimde sıkıntıların tek sorumlusu bankalarımız değil, bunu biliyoruz. Makroekonomik koşullar, kredi büyüme sınırları gibi düzenlemeler nedeniyle bankalarımızın da elleri kolları bağlı ama hepimizin derdi ortak. Empatiyi güçlendirip, birbirimizi doğru anlarsak ve birlikte hareket edersek bu sorunların iyileştirilmesi için güçlü bir ortak ses olabiliriz. Bu toplantıyı kıymetli kılan da bu. En büyük sıkıntı daralan kredi limitleri, yüksek faizler, aşırı teminat talepleri. Sizlerden bu yönde gelen talepleri aktarıyoruz. Ticari kredilerdeki büyüme sınırı kobilere yönelik pozitif ayrımcılık yapıp gevşetilmesi lazım."

Yüksek enflasyonla mücadeleyi zayıflatmayacak şekilde reel ekonomiye dönük desteklerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, ihracatçıları rahatlatmak amacıyla reeskont kredilerinin döviz dönüşüm desteğinin ciddi ölçülerde artırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Düşük faizli, uzun vadeli ve Kredi Garanti Fonu destekli "Nefes Kredileri"nin bu talepler doğrultusunda başlatıldığını ancak bunun "denizde bir damla su" kaldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu tutarın 100 milyara çıkarılmasını istediklerini kaydetti.

Teminat yetersizliği çeken firmalara nefes aldıracak, finansman yükünü hafifletecek, üretim ve istihdamı koruyacak yeni imkanların getirilmesini beklediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, artan tarım, istihdam ve enerji maliyetlerinin bel bükmeye devam ettiğini bildirdi.

POLİTİKA FAİZİ İLE KREDİ FAİZİ ARASINDAKİ 20 PUANLIK UÇURUM

Merkez Bankası'nın politika faizinde 3 puanlık indirim gerçekleştirdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şubat ayında yüzde 40'larda seyreden Türk lirası gecelik faiz oranının yüzde 37'ye çekildiğini aktardı. Merkez Bankası'nın bu adımını piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir. Bunu sanayicimiz, tüccarımız üzerindeki faiz yükünü hafifletmek adına memnuniyet verici bir başlangıç olarak görüyoruz. Bankacılık sektörümüzü de vakit kaybetmeksizin, ticari kredi faizlerine 3 puanlık indirimi yansıtmaya davet ediyoruz. Özellikle politika faiziyle kredi faizlerinin arasında tam 20 puan fark var. Bu faiz yükünü taşıyamayız."