Bankalar açıkladı: Memur ve emeklilerin ocak zammı için rakam göründü

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yılın ikinci yarısındaki 6 aylık gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken; memurlar ve memur emeklilerinin zammı, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik artışa enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor.

İKİ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 3,65 OLDU

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Bu oranlarla birlikte 2026 yılının ikinci yarısına ait 2 aylık toplam enflasyon yüzde 3,65 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu orandaki zammı şimdiden garantilerken, memurlar için henüz enflasyon farkı oluşmuş değil. Memurların enflasyon farkına hak kazanabilmesi için yılın kalan 4 ayında toplam enflasyonun yüzde 3,23 sınırını aşması gerekiyor. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayları enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık nihai tablo kesinleşecek.

ÜÇ FARKLI KURUMDAN ÜÇ FARKLI ZAM SENARYOSU

Piyasa kurumlarının paylaştığı yıl sonu enflasyon tahminlerine göre ocak ayında memur ve emeklilere yansıtılması beklenen olası zam oranları ve en düşük maaş öngörüleri şu şekilde sıralandı:

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. Bu tahminin tutması halinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8,7 olacak. Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 8,7, memur ve memur emeklisi ise yüzde 6,67 zam alacak. Hesaplamalar sonucunda en düşük emekli maaşı 25.601 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 74.907 TL'ye yükselecek.

ABD'Lİ DEV HAKLI ÇIKARSA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 25 BİN 800 TL

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ise yıl sonu enflasyonunu yüzde 29 olarak öngörüyor. Bu oranın gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 9,55 olacak. Bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 9,55, memur ve memur emeklisine ise yüzde 7,5 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. Bu ihtimalde en düşük emekli maaşı 25.801 TL, en düşük memur maaşı ise 75.490 TL olacak.

BBVA TAHMİNİ: 26 BİN TL

Bankacılık devi BBVA'nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30 seviyesinde şekilleniyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,4 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,4, memurlar ise yüzde 8,34 zam alacak.

Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 26.001 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 76.080 TL seviyesine çıkacak.