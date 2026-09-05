Bakanlık boğaz köprüleri ve otoyolları özelleştirmeyi savundu: 300 milyon dolar karı beğenmedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İstanbul boğazını bağlayan köprüler ile bazı otoyolların özelleştirilmesine ilişkin Resmi Gazete'de yer alan kararı paylaşarak eleştirilerde bulunan YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz'ın açıkladığı kar rakamlarını yalanladı.

Kamuoyunda oluşan kâr ve zarar hesaplarının yanıltıcı olduğunu savunan Bakanlık, sürecin bir satış olmadığını, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının devredilmesini öngören bir model üzerinde çalışıldığını açıkladı.

BAKANLIK BOĞAZ KÖPRÜLERİ VE OTOYOLLARI ÖZELLEŞTİRMEYİ SAVUNDU

Bakanlık açıklamasında, yürütülen hazırlıkların öncelikli amacının gelir elde etmekten ziyade hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini sağlamak olduğu belirtildi.

5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yetkilendirildiği hatırlatılırken; ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi veya geçiş ücretlerine ilave zam yapılması gibi bir kararın bulunmadığı ifade edildi.

300 MİLYON DOLAR KARI BEĞENMEDİ

Kamuoyunda dile getirilen "yıllık 600 milyon dolar kâr ve 30 yılda 18 milyar dolar kamu zararı" iddialarının teknik ve mali açıdan geçerli olmadığını savunan Bakanlık, söz konusu 600 milyon doların doğrudan kâr değil brüt gelir olduğunu vurguladı.

Bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım, onarım, personel ve işletme giderlerine harcandığını belirten Bakanlık, maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamaların kamuoyunu yanılttığını ve gerçek ekonomik değeri yansıtmadını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan otoyol ve köprülere yönelik teknik, hukuki ve mali hazırlık çalışmaları; ilgili kurumlarla koordinasyon içinde, mevzuata uygun ve şeffaf biçimde sürdürülmektedir.

Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin Devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil; otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır."

"Diğer yandan, kamuoyunda otoyolların yıllık 600 milyon dolar kâr ettiği ve 30 yıllık toplam kârın 18 milyar dolara ulaştığı yönünde eksik ve yanıltıcı değerlendirmeler bulunmaktadır. Oysa 600 milyon dolar kâr değil, gelirdir. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon doları bakım ve onarım giderleriyle yatırım harcamaları, ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamaları ile personel ve işletme giderlerinden oluşmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar, otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır."

"Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yıl ile çarpılarak “30 yıllık kâr” veya “kamu zararı” hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir. Altyapı değerlendirmelerinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, işletme ve personel giderleri, finansman maliyetleri ve riskler birlikte dikkate alınır.

Yukarıda belirtildiği üzere, yürütülen çalışmaların temel amacı; hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak, işletme verimliliğini yükseltmek ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmaktır. Ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarının kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır. 5.9.2026 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nı yetkilendirmektedir. Sürecin tüm aşamaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde, şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirlik esas alınarak yürütülmektedir."