Bakan Işıkhan açıkladı: Her mesleğin mesai saati değişecek

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri gündemiyle toplanan kurulda, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) da yer alan yeni nesil çalışma modelleri masaya yatırıldı.

Toplantıya Bakanlık yetkililerinin yanı sıra işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uygulanan politikalarla iş gücü piyasasında önemli kazanımlar sağlandığını ifade etti. İşsizlik oranının yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini hatırlatan Işıkhan, son açıklanan ağustos verilerinde işsizliğin yüzde 7,8’e, genç işsizliğin ise yüzde 13’e gerilediğine dikkat çekti. Bu olumlu tabloyu daha da ileriye taşımak istediklerini belirten Işıkhan, "Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak en önemli hedeflerimizden bir tanesidir" değerlendirmesinde bulundu.

TEK TİP OLMAYAN KAPSAYICI BİR MODEL DÜŞÜNÜLÜYOR

Merkez Bankasının 2025 yılı 3. Enflasyon Raporu’na işaret eden Bakan Işıkhan, raporda potansiyel iş gücünün heterojen yapısına ve farklı demografik gruplara yönelik politikaların önemine vurgu yapıldığını belirtti. Kadın istihdamında İş Pozitif, genç istihdamında ise Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) projeleriyle önemli adımlar atıldığını söyleyen Işıkhan, çalışmaların temel anlayışını şu sözlerle özetledi:

"Raporda, potansiyel iş gücünün heterojen bir yapıya sahip olduğu ve farklı demografik grupların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanacak iş gücü politikalarının katılım oranını artırabileceğine vurgu yapılıyor. Kadın istihdamını hedeflediğimiz İş Pozitif ve özellikle genç istihdamını desteklediğimiz Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) gibi programlar aracılığıyla bu konuda önemli adımlar attık. Aktif iş gücü hizmetlerimiz aracılığıyla tüm çalışanlarımıza odaklanan politikalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil, farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır. Bizim yeni nesil çalışma modellerine ilişkin çalışmalarımızın temelinde de bu anlayış yatmaktadır."

AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ ÇALIŞMA MODELLERİ İNCELENİYOR

Bu yaklaşımın Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle tam uyum gösterdiğini aktaran Işıkhan, "OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin iş gücüne katılımlarının artırılması gibi önemli alanlara yönelik politikaların geliştirilmesi öngörülmüştür" dedi. Uluslararası tecrübelerden yararlandıklarını dile getiren Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş gücünün niteliğini, potansiyel iş gücünü ve farklı demografik grupların iş gücü piyasasındaki durumunu daha iyi izlememiz gerekiyor. Üzerinde çalıştığımız düzenlemelerde uluslararası uygulamaları da dikkate alıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerini inceliyor, ülkemizin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz. Elbette bugün burada, bu toplantıda farklı görüşlerin ve eleştirilerin ortaya konulmasını da bekliyoruz. Bunların her birini çalışmamızı geliştirecek önemli katkılar olarak değerlendirmekteyiz. Amacımız, Türkiye Yüzyılına yakışan bir çalışma hayatını inşa ederken her zaman yaptığımız gibi ihtiyaçlarımızı, risklerimizi ve çözüm seçeneklerimizi siz değerli paydaşlarımız ile birlikte yakından istişare etmektir."

MEVZUATTA NETLİK VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

İşverenlerin değişen şartlara uyumu ile çalışan haklarının korunmasının birbirine engel olmadığını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda, çalışma hayatımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı başlıklarda mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Işıkhan, güçlü bir iş gücü piyasasının hakları koruyan, üretkenliği ve sosyal diyaloğu destekleyen bir anlayışla mümkün olabileceğini belirterek toplantının hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Bakanlığın yürüttüğü bu çalışmalarla, geleneksel mesai saatlerinin dışına çıkılarak her meslek ve sektörün ihtiyacına uygun esnek ve kapsayıcı modellerin mevzuata kazandırılması amaçlanıyor. Avrupa'daki örnekler ve sosyal tarafların görüşleri doğrultusunda şekillenecek düzenlemelerin, hem iş-yaşam dengesini gözetmesi hem de iş gücüne katılımı artırması hedefleniyor.