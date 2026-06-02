Avrupa borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi

Avrupa borsaları, teknoloji sektöründeki alımların desteğiyle haftanın ikinci işlem gününde pozitif bir seyir izledi. Jeopolitik risklerin ve küresel ekonomik gelişmelerin takip edildiği günde, başlıca endeksler günü artıda kapattı.

Avrupa genelinde teknoloji hisseleri ortalama yüzde 3,36 değer kazanırken, yükseliş diğer sektörlere de yayıldı. Maden şirketleri hisseleri ortalama yüzde 3,50, bankacılık hisseleri ise yüzde 0,84 prim yaptı.

Avrupa’nın gösterge endeksi Stoxx Europe 600, günü yüzde 0,66 yükselişle 625,34 puandan tamamladı.

Ülke bazında bakıldığında Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 artışla 25.124,17 puana yükselirken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 10.373,51 puana çıktı. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 yükselişle 8.209,09 puandan kapanırken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 prim yaparak 50.578,54 puana ulaştı. İspanya’da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,48 artışla 18.272 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.36 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 1,163 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda, ABD borsalarında özellikle yapay zeka odaklı teknoloji hisselerinde görülen yükselişin Avrupa’ya da olumlu yansıdığı değerlendiriliyor. Haftanın ilk işlem günündeki kayıpların ardından gelen toparlanmada, küresel risk iştahındaki artış etkili oldu.

Öte yandan yatırımcılar, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerden gelecek haberleri ve Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki olası etkileri de piyasaların gündemindeki yerini koruyor.

Makroekonomik veriler tarafında ise Avro Bölgesi’nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE), mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,2 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Nisan ayında yüzde 3 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun mayısta yükseliş göstermesi dikkat çekti.