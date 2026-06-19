Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası) primlerinde Temmuz ayı itibarıyla artışa gidildi. Yılın ikinci yarısında zamlı ödenecek.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN ZAMLI ÖDENECEK

Yapılan düzenlemeyle azami primler ortalama yüzde 2, bazı araç gruplarında ise yüzde 4 oranında yükseltilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan değişiklik kapsamında, 2026 yılı Haziran ayında uygulanan araç grubu ve kullanım türüne göre azami primler, 1 Temmuz 2026’dan itibaren yüzde 2 artırılarak uygulanacak.

BU ARAÇ SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR!

Düzenlemeye göre taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) ve otobüs (sürücü dâhil 31 ve üzeri koltuk) gruplarında ise mevcut artış oranına ilave yüzde 2 daha eklenecek. Böylece bu araç gruplarında toplam artış yüzde 4’e ulaşacak.

Değişiklikle birlikte Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge’de de düzenleme yapıldı.

Yeni oranlar 1 Temmuz 2026’dan itibaren geçerli olacak.