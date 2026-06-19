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Halk TV Ekonomi Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenecek

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenecek

Araç sahiplerini hesap yaparken bir kez daha düşündürecek motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında değişikliğe gidildi. Belirli araç gruplarında geçerli olmak üzere sigorta primleri 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 4 zamlı ödenecek.

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Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenecek

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası) primlerinde Temmuz ayı itibarıyla artışa gidildi. Yılın ikinci yarısında zamlı ödenecek.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN ZAMLI ÖDENECEK

Yapılan düzenlemeyle azami primler ortalama yüzde 2, bazı araç gruplarında ise yüzde 4 oranında yükseltilecek.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenecek - Resim : 1

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan değişiklik kapsamında, 2026 yılı Haziran ayında uygulanan araç grubu ve kullanım türüne göre azami primler, 1 Temmuz 2026’dan itibaren yüzde 2 artırılarak uygulanacak.

BU ARAÇ SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR!

Düzenlemeye göre taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) ve otobüs (sürücü dâhil 31 ve üzeri koltuk) gruplarında ise mevcut artış oranına ilave yüzde 2 daha eklenecek. Böylece bu araç gruplarında toplam artış yüzde 4’e ulaşacak.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenecek - Resim : 2

Değişiklikle birlikte Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge’de de düzenleme yapıldı.

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Yeni oranlar 1 Temmuz 2026’dan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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