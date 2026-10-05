Araç sahibine ağır fatura: Muayene ücreti 4 bin lirayı aşıyor

Trafiğe kayıtlı milyonlarca araç sahibinin her yıl ya da iki yılda bir yaptırmak zorunda olduğu araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm bedellerine 2027 yılı itibarıyla gelecek olası zam oranları netleşti. Yeni yılda vergi, harç ve idari para cezalarındaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranının bütçe dengeleri ve enflasyon göstergeleri doğrultusunda yaklaşık yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yasal mevzuat gereğince belirlenen bu oranın kesinleşmesi durumunda, araç kontrol hizmetlerinin tarifesi de doğrudan aynı oranda zamlanacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI ÖNGÖRÜSÜ Kapsam Vergi, harç ve idari para cezaları Belirleyici Kriterler Bütçe dengeleri ve enflasyon göstergeleri Geçerlilik Dönemi Yeni yıl Beklenen Artış Oranı Yaklaşık %28

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 28 BEKLENİYOR

Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek’in aktardığı verilere göre, kamu gelirleri ve harç tarifelerinde temel alınan yeniden değerleme oranı yeni takvim yılı için yaklaşık yüzde 28 olarak hesaplandı. Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenen bu katsayı; yalnızca harç ve cezaları değil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetiminde yürütülen periyodik araç muayene hizmet bedellerini de doğrudan yukarı taşıyacak.

BİNEK OTO MUAYENESİNDE 920 LİRALIK ARTIŞ

Olcay Aydilek tarafından kamuoyuyla paylaşılan hesaplamalar, binek otomobil sahiplerinin karşılaşacağı mali tabloyu ortaya koydu. Beklenen yüzde 28'lik artışın yürürlüğe girmesi durumunda:

- Halihazırda 3 bin 288 TL olarak tahsil edilen binek araç muayene bedeli, doğrudan 920 TL artacak.

- Yapılacak bu artışla birlikte 2027 yılından itibaren araç sahiplerinin cebinden muayene istasyonunda çıkacak tutar toplam 4 bin 208 TL’ye ulaşacak.

BİNEK ARAÇ MUAYENE BEDELİ (%28 ARTIŞ DURUMUNDA) Mevcut Bedel Artış Miktarı 2027 İtibarıyla Tutar 3.288 TL +920 TL 4.208 TL Halihazırda 3.288 TL olan binek araç muayene bedeli, %28 artışla birlikte 2027 yılından itibaren toplam 4.208 TL'ye ulaşacaktır.

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ DE ZAMDAN PAYINI ALIYOR

Çevre standartlarına uygunluğun denetlenmesi amacıyla yaptırılması yasal zorunluluk kapsamında bulunan egzoz gazı emisyon ölçüm bedeli de belirlenen yeniden değerleme oranından etkilenecek.

Mevcut tarife kapsamında araç sahiplerinden 460 TL olarak tahsil edilen ölçüm ücretine 129 TL ilave edilecek. Yapılacak bu yasal ayarlama neticesinde 2027 yılında egzoz emisyon ölçüm ücreti 589 TL seviyesine çıkacak. Böylece periyodik muayene ve egzoz ölçümünü birlikte yaptıran bir otomobil sahibinin ödeyeceği toplam tutar 4 bin 797 TL'yi bulacak.

EGZOZ EMİSYON VE BİRLEŞİK TOPLAM MALİYET (2027) Hizmet Türü Mevcut Ücret İlave Tutar 2027 Ücreti Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü 460 TL +129 TL 589 TL Periyodik Muayene + Egzoz Ölçümü (Birlikte) 4.797 TL Yapılacak yasal ayarlama neticesinde ölçüm ücreti 589 TL’ye yükselecek; iki işlemi birlikte yaptıran araç sahibinin ödeyeceği toplam tutar 4 bin 797 TL’yi bulacaktır.

ZAMLI TARİFE ÖNCESİ ÇAĞRI: İŞLEMLERİ YIL BİTMEDEN TAMAMLAYIN

Yeni tarifenin yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala yetkililer, muayene süresi yaklaşan araç sahipleri için resmi bilgilendirmede bulundu. Sürücülerin yürürlüğe girecek zamlı tarifeden etkilenmemeleri ve ek maliyetlerle karşılaşmamaları amacıyla, geçerlilik tarihi yaklaşan muayene ve egzoz emisyon işlemlerinin mevcut takvim yılı sona ermeden tamamlanması öneriliyor.