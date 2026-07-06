Küresel ölçekteki yatırım bankaları, altın fiyatlarına ilişkin 2026 yılı öngörülerini yeniden şekillendirdi.

Finans kurumlarının yayımladığı yol haritalarında merkez bankalarının rezerv alımları, Fed'in para politikası rotası ve yatırımcı kanadından gelen talepler piyasaları hareketlendiren başlıca faktörler olarak konumlandı.

Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank ve JPMorgan gibi uluslararası dev finans kuruluşları, 2026 yılı vadeli altın fiyatı tahminlerinde güncellemeye gitti.

MORGAN STANLEY: 5.200 DOLAR SENARYOSU

Morgan Stanley 2026 yılının ikinci yarısında ons altının 5.200 dolar sınırına kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Kurum, bu tarihi seviyelerin gerçekleşebilmesi için altın ETF'lerine mevcut fonlama miktarlarının üzerinde, çok daha güçlü sermaye girişlerinin yaşanması gerektiğini şart koşuyor.

GOLDMAN SACHS: ONS ALTIN 4.900 DOLARA ÇIKABİLİR

Uluslararası finans kuruluşu Goldman Sachs, 2026 senesinin kapanışında ons altının 4.900 dolar seviyelerine kadar tırmanacağını öngörüyor. Kurum, bu projeksiyonunu merkez bankalarının kuvvetli altın talebini sürdürmesine ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezerv varlıklarını çeşitlendirme adımlarına dayandırıyor.

JPMORGAN'DAN DAHA TEMKİNLİ BEKLENTİ

Diğer küresel kurumlara kıyasla daha temkinli bir duruş sergileyen JPMorgan, ons altının bu yılın üçüncü çeyreğinde 4.300 dolar, dördüncü çeyreğinde ise 4.500 dolar seviyelerine yükseleceğini tahmin ediyor.

Banka, 9 Haziran’daki değerlendirmesinde altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceğini tahmin etmişti.

Fakat son tahmin, piyasadaki önceki beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüm ortaya koyuyor.

Bankacılık devinin revizyonun temel nedeni talep görünümündeki zayıflama oldu.

JPMorgan, altın alımlarını destekleyen kilit sektörlerden gelecek talebin beklenenden daha düşük kalacağını ve bunun kısa vadede fiyatlardaki yükselişi sınırlayacağını bildirdi.

Son dönemde altın piyasasını; merkez bankalarının alımları, fiziki altın talebi ve Fed’in ilerleyen dönemde faiz indirimine gideceği beklentisi destekliyordu.

Ancak bankanın analistlerine göre bu tablo değişmeye başladı.

JPMorgan, güçlü ABD verilerinin Fed’in beklenenden daha erken faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme getirmesi halinde, kendi tahminlerine yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte banka, uzun vadeli yükseliş beklentisini bırakmış değil. JPMorgan, 2027 yılında merkez bankalarının alımları ve fiziki talebin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini tahmin ediyor.

BANK OF AMERICA: YIL SONU TAHMİNİ 4.800 DOLAR

Bir diğer küresel banka Bank of America, 2026 yılının dördüncü çeyreklik döneminde ons altının 4.800 dolar seviyesinde dengeleneceğini tahmin ediyor. Finans devi, piyasadaki yatırımcı talebinde gözlenen ivme kaybı ve Fed kararlarına yönelik beklentilerin yarattığı baskı unsurları sebebiyle kısa vadeli altın öngörüsünü aşağı yönlü revize ettiğini bildirdi.

UBS'TEN 12 AYLIK ALTIN BEKLENTİSİ

İsviçre merkezli UBS, önümüzdeki 12 aylık zaman dilimini kapsayan süreçte ons altının 5.200 dolar seviyesini görebileceğini değerlendiriyor.

Bankanın analizine göre Fed politikalarına dair piyasa beklentileri, dolar endeksi üzerindeki baskıların yoğunlaşması ve merkez bankalarının fiziki altın alımlarının piyasalarda yeniden fiyatlanması bu yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir.

DEUTSCHE BANK'TAN 4.800 DOLAR TAHMİNİ

Alman finans devi Deutsche Bank, 2026'nın son çeyreğinde ons altının 4.800 dolar bandında seyredeceğini öngörüyor. Banka, bu tahmin planlamasını Fed kararlarına yönelik piyasadaki yeniden fiyatlama süreci ve ABD'den gelen güçlü makroekonomik istatistiklerin yatırımcı talebini baskılayabileceği tezi üzerine kuruyor.